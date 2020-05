Sheynnis Palacios sobre sus síntomas de Covid: «He presentado cansancio, tos seca, fiebre, perdida de gusto y olfato»

Sheynnis Palacios, Miss Mundo Nicaragua 2020, reveló en sus redes sociales que no se ha sentido bien de salud desde hace unos días, «al principio pensé que era solo in resfriado, algo pasajero, pero a medida que pasaba el tiempo me sentía peor, quiero decirle que tengo síntomas de Covid-19», escribió.

La reina de belleza dice que quería sincerarse con sus seguidores, ya que por no sentirse bien de salud estuvo ausente de las redes sociales, pues comenzó a sentirse mal desde el pasado 12 de mayo.

«Tomé la decisión de no ir a ningún hospital del país porque los síntomas gracias a Dios son leves y me informe con fuentes fiables como la Organización Mundial de la Salud», agregó.

Por ahora Palacios está en una cuarentena «aún más estricta que la que tenía antes, aislamiento total. Les comento que consulté con varios médicos y ellos me recomendaron quedar en casa porque estaba estable y también reposar, me recetaron varias medicinas que me han hecho sentir mejor, al igual he venido tomando té y comidas calientes; todos en casa estamos teniendo medidas de prevención».

Agregó que los síntomas que he venido presentando conforme los días son: cansancio, tos seca, fiebre, perdida de gusto y olfato, congestión nasal, falta de respiración- en la noche la mayoría de veces- dolor en el pecho, fatiga, dolor de cabeza. «Me he escapado de desmayar dos veces y sudo en abundancia. Cada día he venido presentando un nuevo síntoma, no voy a mentirles, no ha sido fácil, sobre todo cuando te cansas y sentís que pierdes respiración, pero con la ayuda de Dios me he sentido mejor».

Sheynnis invita a todos a cuidarse mucho, a quedarse en casa si pueden. «Todos somos diferentes y por esta razón no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo si tenemos Covid, en mi caso ha sido leve, pero no sabes si vos corres con la misma suerte», dice, agregando que ha visto amigos sufrir por pérdidas de familiares, así como personas compartiendo fotos en las redes de sus seres queridos que partieron de este mundo.

Ella dice que es necesario prestar atención a los síntomas y estar alerta si se presentan algunos, «ustedes conocen su cuerpo, cualquier diferencia que sientan no duden en aislarse y comunicárselo a sus familiares. Que Dios nos guarde y proteja, nuevamente cuídense», finalizó.