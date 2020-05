El doctor Carlos Cárdenas Canales se despidió de este mundo de la manera menos pensada: ignorado en la entrada de la sala de emergencia del Hospital Monte España. Ahí, su hija Camila Cárdenas pedía a gritos que atendieran a su papá, que llegó con graves problemas de respiración como consecuencia del Covid-19. Nadie del personal médico se dispuso atenderlo, denuncian sus familiares.

El doctor Cárdenas tenía 71 años y era internista diabetólogo. Tenía su consultorio privado en Managua y desde ahí atendió a sus últimos pacientes, muchos con síntomas del Covid-19, asegura la familia. Contaba con una experiencia de más de 40 años, y es reconocido por ser fundador de Sumédico y del sistema de salud previsional en Nicaragua.

«Llegamos al hospital, antes se había acordado que lo iban a recibir, pero no nos hacían caso, nos miraban como bicho raro. Yo gritaba que por favor una camilla, la enfermera lo mantenía con todos sus signos mientras yo seguía gritando», relata la hija.

«Necesitaba ser intubado, ponerle el respirador artificial», dice a LA PRENSA la enfermera privada que atendió al doctor Cárdenas en sus últimos días. «Les dije (a los doctores) que no estaban tratando con animales sino que con personas y hasta que Camila empezó a gritar que era el doctor Cárdenas, uno de los doctores se salió y parece que lo reconoció y fue él que tuvo la iniciativa de sacar la camilla», comparte la enfermera.

El tiempo perdido en la entrada de emergencia le costó la vida al doctor Cárdenas Canales, asegura la enfermera. Cuando logró ser ingresado, ya era demasiado tarde. No transcurrió mucho tiempo cuando los doctores anunciaban su fallecimiento.

Carlos Cárdenas, hijo del doctor, escribió un hilo de tuits este martes para contar la muerte de su padre. «Mi padre. Ayer falleció mi padre. Cuando recibí la noticia, quedé en shock, grité, lloré y sobre todo un torbellino de odio y dolor me envolvió por completo y se metió en mi ser hasta arrancarme el alma y llevársela. No pude evitar escupir mi odio contra los sandinistas», tuiteó y luego explicaba que su padre se contagió «por atender en privado a enfermos de Covid-19».

Carlos Cárdenas hijo asegura que los nicaragüenses están condenados a morirse en los hospitales puesto que el sistema de salud no está capacitado para atender esta emergencia. «Imagínense a un ciudadano común y corriente. La dura lección de esto es que quien vaya a un hospital, sea público o privado, ya está casi condenado, porque es obvio que el sistema de salud nicaragüense ha colapsado», denunció en su cuenta de Twitter.

Su papá, cuenta vía teléfonica a LA PRENSA, se había resistido a ir al hospital porque sabía es un «matadero». «Él mantenía esa mentalidad que no quería privar de una cama y oxígeno a otra persona que pudiera necesitarlo más y lo mantuvo hasta el final», dice.

Entregado a su profesión

El doctor Cárdenas Canales dedicó hasta los últimas días de su vida a atender a sus pacientes. «Yo no puedo dejar a mis pacientes, mis pacientes me necesitan, necesito estar aquí para mis pacientes», recuerda que le dijo a su hija, Camila.

Su hija notó el cambio en su papá el 11 de mayo cuando presentó síntomas de gripe. A pesar que el doctor Cárdenas se reservaba su condición, ella sabía que algo no andaba bien.

Tomando las medidas de seguridad y protección y hasta dando consultas en línea, el doctor Cárdenas no dejó de trabajar hasta el jueves 21 de mayo, cuando dejó «tirado» el teléfono y su agenda y se fue acostar, relata su hija. Fueron cuatro días de altibajos, donde hubo momentos en que parecía que todo saldría bien pero en otros, esperaban lo peor. A las 10:00 de la mañana del lunes 25 de mayo, luego de pasar un día con oxígeno, la salud del doctor no pudo más y requirió ser trasladado a un hospital.

«La única opción que nos queda es la unión de todos los ciudadanos en el único objetivo de sobrevivir al Covid-19, desconociendo de inmediato a este gobierno por su incompetencia y ánimo genocida, es decir, desobedecer sus directrices respecto al Covid-19 y acatar las que recomienda la OMS , quedándote en casa, previniendo, acudiendo en busca de atención con médicos altruistas como lo fue mi padre», afirma su hijo en Twitter.

La hija del doctor Cárdenas también denuncia la falta de humanismo de parte del personal médico, puesto que al reclamar el cuerpo de su padre, los doctores no querían responsabilizarse de que el paciente falleció en el hospital y pedían el acta de defunción del centro de salud correspondiente a su domicilio. “Una de las doctoras le dijo a otro doctor, yo me lavo las manos, yo no les dije que le recibieran (al enfermo), y nos mandaron sacar acta de defunción al centro de salud y estando ahí nos dijeron que el hospital (donde murió) tenía que hacerse responsable”, explica.

Señala que tuvo que pedir ayuda a uno de los doctores del hospital para que le entregaran el acta de defunción y con ello el cuerpo de su padre. El hospital tipificó la causa de la muerte como “neumonía atípica”.

Esperan darle sus honras fúnebres

La familia tienen las cenizas del doctor Cárdenas Canales en la sala de su casa esperando que después de que acabe la pandemia, o al menos se controle, puedan darle sus honras fúnebres. «Toda persona que lo conoce sabe que era dedicado y nada egoísta (…) él era un hombre muy querido, muy respetado», expresa entre lágrimas su hija.

«Él atendió hasta en el último momento porque no quería dejar a sus pacientes pero él nos dejó a nosotros (…) Deja un vacío tan grande que nadie puede llenar porque fue un padre ejemplar», manifiesta Migdalia Calbet Rodríguez, viuda del doctor Cárdenas Canales.

«Estamos esperando que pase la pandemia y cuando eso pase, a mi padre le vamos hacer los funerales con todo los honores porque él no puede ser enterrado así como pretendían enterrarlo (de inmediato), se lo pudieron hacer a mucha gente pero a mi padre no se lo iban hacer”, dice Carlos Cárdenas hijo.