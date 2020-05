Al menos 35 familias han denunciado las muertes de sus parientes por Covid-19

Domingo Elder Rodríguez. Carlos Aranda. Carlos Cárdenas. Ernesto Alejandro Bone. Gustavo Bermúdez. La lista es más extensa. En el último mes, al menos 35 familias han hablado con LA PRENSA y han denunciado que sus parientes han muerto por Covid-19. Ninguna de estas historias está dentro de la cifra oficial brindada por el Ministerio de Salud (Minsa), que asegura que, desde el inicio de la pandemia hasta el 26 de mayo, han muerto únicamente 35 nicaragüenses.

A Martha Janett Bone Morales le dijeron que su hermano murió por insuficiencia respiratoria; a María Mercedes Hernández le dijeron que su esposo Henry Quintanilla falleció por neumonía atípica; a una familia de León le dijeron que su pariente murió por insuficiencia respiratoria y neumonía adquirida en la comunidad… Todos, sin importar lo que diga el acta de defunción, dicen saber que los suyos murieron de coronavirus.

Los especialistas médicos coinciden en que las estadísticas brindadas por el Minsa no reflejan la realidad que se vive en Nicaragua a causa de la pandemia.

Lea además: Familiares de un juez en Chinandega aseguran que murió de coronavirus. Minsa aún no registra caso

El epidemiólogo Rafael Amador asegura que en Nicaragua hay un subregistro de información sobre las muertes por Covid-19 y ocurre porque este subregistro está basado en la definición de otras causas de muerte que impiden catalogar como muerte por Covid-19, los fallecimientos que se están registrando. “Eso cambia los reportes de los casos, tanto en la definición del caso como en las muertes relacionadas con el Covid-19, nos estamos quedando con información completamente anecdótica”, asegura Amador.

Javier Nuñez, vicepresidente de la Unidad Médica Nicaragüense, asegura que la información que brinda el Minsa, es una mentira y critica el hecho de que el régimen orteguista ha politizado el tema de la pandemia y no haya informado de forma veraz a la población sobre la cantidad de casos positivos, casos sospechosos, muertes y de las zonas más vulnerables. “Las evidencias han sido tan grandes que han sobrepasado la mentira del gobierno. Nosotros nos podemos dar una vuelta por todas las unidades de salud y nos vamos a dar cuenta que la cantidad de personas que están afuera de los hospitales tratando de obtener información sobre sus pacientes es totalmente abrumador”, afirma Núñez.

“Dictamen falso, no nos daban información, los denuncio”, gritaba este miércoles en el cementerio Jardines del Recuerdo una familiar del periodista Gustavo Bermúdez, cuya acta de defunción dice que falleció de “neumonía atípica grave” cuando en realidad, afirman sus familiares, fue de coronavirus.

Las familias que han denunciado a LA PRENSA la muerte de sus seres queridos por Covid-19 aseguran que les entregan a sus parientes en ataúdes sellados, a veces no les permiten verlos y a todos el Minsa les ha hecho entierros exprés.

Puede interesarle: Fuerte aumento de infectados y muertos por Covid-19 que brinda el Minsa aún dista de la realidad, según especialistas

Paralelo al recuento realizado por el diario LA PRENSA, el Observatorio Ciudadano Covid-19 Nicaragua registra, hasta el 23 de mayo, 598 muertes por “neumonía y sospechosas de Covid-19”. El Observatorio asegura, además, que los casos de contagiados son mucho mayores a los que da el Minsa. La cifra, afirman, es 2,687.

Ya lo había dicho en una entrevista a LA PRENSA el epidemiólogo Álvaro Ramírez: “Es muy probable que el reporte de la semana sea cinco veces o siete veces más alto de lo que ellos están reportando oficialmente”.

“Coronavirus mientras no se demuestre lo contrario”

Mientras no haya transparencia en la información que brinda el gobierno, dice el doctor Núñez, de la Unidad Médica Nicaragüense, “toda muerte por problemas respiratorios es coronavirus, mientras no se demuestre lo contrario. Es una neumonía por coronavirus mientras no se demuestre lo contrario”. Y la única forma de saberlo, afirma, es con la realización y descentralización de las pruebas para detectar o descartar los casos de Covid-19.

“Cualquier deceso por enfermedades respiratorias, llámese insuficiencia respiratoria aguda, llámese neumonía atípica, llámese neumonía adquirida en la comunidad, llámese trombo embolismo pulmonar, como también están sacando en las hojas de defunción, son fallecidos por coronavirus”, insiste.

Lea también: Fallece agente de LA PRENSA tras más de 50 años de entregar periódicos

Núñez asegura que cuando una persona muere por coronavirus, el Ministerio de Salud debería reflejar en el acta de defunción la causa directa, por ejemplo, insuficiencia respiratoria, pero también la causa básica: neumonía por Covid-19.

Más casos

Además de los casos en los que LA PRENSA ha logrado hablar con familiares de los fallecidos, diversos sectores han denunciado muertes por Covid-19.

El 25 de mayo, la Unidad Sindical Magisterial denunció la muerte de al menos siete docentes de colegios públicos que presentaron complicaciones relacionadas al virus.

“Aunque a todos las han puesto que fallecieron por “neumonía” o “neumonía atípica” (en el acta de defunción que les entregaron a sus familiares en los hospitales), sabemos que la enfermedad que los mató fue el coronavirus”, aseguró una dirigente de la Unidad.

El movimiento también denunció que “docentes, secretarias, conserjes y personal de salubridad” están presentando síntomas de la enfermedad.

Lea además: Minsa registra 480 nuevos casos y 18 muertes por Covid-19 en una semana

Este miércoles, gremios de abogados litigantes de Nicaragua informaron que al menos 20 colegas han fallecido con síntomas del nuevo coronavirus. Esta cifra surge de un monitoreo preliminar que realizan.

“No podemos tapar el sol con un dedo. La gente se está muriendo y hay un subregistro increíble. Nosotros sabemos que están muriendo por Covid-19. Nunca se habían visto tantas muertes seguidas por neumonía en nuestro país, pero las autoridades no quieren reconocer”, dijo Geovanny Silva, de la Unión Nacional de Abogados de Nicaragua (Unanic).

Nicaragua con transmisión comunitaria

El doctor Núñez asegura, como lo han hecho otros especialistas en el tema y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que el país ya se encuentra en la fase de transmisión comunitaria y que “el virus anda prácticamente en todo el territorio nacional”, como consecuencia de que el régimen orteguista no implementó las recomendaciones para frenar el contagio.

“Sí, nos íbamos a contagiar, sin embargo, lo que la experiencia y las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) era que la transmisión y la contaminación se hiciera de una forma lenta, de tal forma de que el diera el tiempo al Ministerio de Salud y a las Unidades de Salud de poder brindar la atención especializada a los nicaragüenses que la requirieran”, sostiene Núñez.

Puede interesarle: Por qué Nicaragua no puede compararse con Suecia en la lucha contra la pandemia, como quiere hacer creer el régimen

Debido a la cantidad de casos que se están reportando en el país, y las denuncias sobre el colapso en las unidades de salud, Núñez dice que “aquí posiblemente nos vamos a contaminar todos los nicaragüenses” y no se podrá contar con equipos y recursos humanos para la atención de los pacientes.

La oportunidad para que un nicaragüense reciba atención médica, dice el médico, será mínima tanto en el sistema público como privado, por lo que llama a los nicaragüenses a tomar las medidas de higiene y prevención; y el distanciamiento social.

Estas son algunas de las historias que han sido denunciadas en LA PRENSA.

1. «Lo indignante es que le mientan a uno». Familiares de muertos aseguran que las autoridades de salud ocultan los fallecimientos por Covid-19

2. Muere piloto de La Costeña por Covid-19 y un hijo transmite por Facebook el doloroso momento del entierro exprés

3. Médico a familiar de paciente fallecido de Covid-19: «si usted mira en el certificado neumonía atípica, murió por el virus»

4. Un hombre es tratado como un caso de Covid-19, pero tras morir le dijeron a su hija que el test dio negativo

5. Carlos Cárdenas, el médico que atendió casos de Covid-19 en su clínica y murió esperando atención en un hospital

6. Familiares de trabajador de la Asamblea Nacional aseguran que falleció por coronavirus

7. Fallece agente aduanero con síntomas de Covid-19 en Rivas y familia dice que Minsa manejó mal su caso