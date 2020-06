Cosep: si el INSS no va a certificar subsidio por Covid-19 en trabajadores, entonces pide al Gobierno que se libere la aplicación de test

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) volvió a presionar al régimen de Daniel Ortega para que libere las pruebas rápidas y molecular para detectar el Covid-19, en momentos que ha crecido la curva de contagios y que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) orientó no certificar si un afiliado está con Covid-19 al momento de extender un subsidio.

El sector privado lleva semanas insistiendo al Gobierno para que permite que los hospitales privados puedan realizar pruebas a los pacientes y de esa manera detectar de forma oportuna casos para contener la curva de contagio. El Estado solo tiene un laboratorio donde está realizando los exámenes que tardan varias horas para obtener resultados.

Aguerri dijo que este permiso urge más ahora que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) ha anunciado un cambio en la modalidad de otorgar subsidio a los trabajadores afectados por la pandemia, cuya decisión ahora depende directamente del instituto y no de las previsionales donde se atienden los colaboradores.

Además el INSS informó a través de una circular que no se extenderá subsidio bajo la modalidad de sospecha o contagio de Covid-19 sino que se atribuirá a otras causas respiratorias.

Al respecto, el presidente de Cosep indicó que si las empresas tuvieran acceso a esas pruebas de detección de Covid-19, podrían aislar oportunamente al trabajador, en caso que el INSS no le otorgue el subsidio que requiere, enviándolo a su casa para evitar la propagación entre sus compañeros.

«Efectivamente hemos visto esa nueva política de parte de las autoridades donde le quitan a la clínica previsionales, donde tradicionalmente un trabajador ha ido y se le ha dado un subsidio…y básicamente están trasladando esa decisión directamente al INSS y esto provoca un problema», explicó Aguerri, quien cree que la idea de ese cambio es que la entidad reduzca desembolsos para cubrir los subsidios y por ende costos económicos por la pandemia.

En ese contexto, indicó que «la realidad es que las empresas tienen que tomar responsablemente esta solución, para darle ese espacio al trabajador para que se vaya hacer esa cuarentena, pero al no existir ese subsidio (por Covid-19), no queda definido claramente si esa persona está contagiada a no, entonces vos (como empresa) te tenés que asegurar que el resto de colaboradores no se contagien, entonces aquí la prioridad es que esa empresa mande a esa persona (a cuarentena) hasta que tenga la seguridad» de que esta no tiene el Covid-19.

Es por ello que insistió en que el tema de «traer la mayor cantidad de test posible, de que se liberalicen las pruebas de este tipo de enfermedad, porque eso nos va a permitir entonces (a las empresas) tomar decisiones acertadas», para descartar que el trabajador no esté contagio y no mandarlo a una cuarentena innecesariamente.

«Seguimos demandando la liberalización de las pruebas de Covid (no solo de las rápidas sino también de las moleculares) para estar informados y tomar decisiones acertadas. En el caso de los trabajadores que no les están dando subsidio, con esos tests las empresas pueden tomar una decisión correcta si enviarlos a casa o no al no tener la información médica de la clínica que los atendió», reiteró.

Aguerri cree que con la decisión del INSS de endurecer el otorgamiento de subsidio a los trabajadores, lo que están tratando es trasladar el costo de la pandemia al sector privado.

«Con esa política lo que están haciendo es que la empresa asume el costo total del subsidio. Ellos evitan así pagar el porcentaje que le corresponde al gobierno», dijo.

El presidente de Cosep admitió que aunque no en todos los países de la región se permite al sector privado hacer estas pruebas rápidas, por lo menos se están informando sobre el número de pruebas que se hace diariamente, por zona geográfica, lo que ayuda al sector privado a estar claros del grado de impacto de la pandemia y tomar decisiones al respecto.

“Aquí hay otros países de la región que tampoco le permite al sector privado hacerlo, Costa Rica lo permite, sin embargo qué es lo diferente que están haciendo los países del Triángulo Norte, donde no le permiten al sector privado hacer los test, ellos diariamente te están informando cuántas pruebas se están haciendo, están siendo transparente en darle a conocer a la población, si son mil, si son dos mil pruebas, las que se hacen cada día”, dijo.

Curva de contagio en ascenso

El sector privado hace énfasis en la liberación de la pruebas precisamente en momento que ha aumentado fuertemente el contagio en toda la región centroamericana, pero particularmente Nicaragua.

«Hace un mes (en Centroamérica) teníamos 10,000 casos y hoy estamos hablando de 30,000 casos, hace un mes estábamos hablando de 88 personas fallecidas, hoy estamos hablando de 807 personas fallecidas. Nicaragua en esta semana las cifras oficiales indican un crecimiento de 47 por ciento de contagio y del 31 por ciento de fallecidos”, dijo Aguerri.

El pasado domingo 31 de mayo, la Asociación Médica Nicaragüense y 33 especialidades emitieron un comunicado, llamando a los nicaragüenses a una cuarentena nacional voluntaria de tres a cuatro semanas.

En ese sentido Cosep reiteró “el llamado a que todas aquellas empresas en el ámbito de negocios no esenciales, que tengan condiciones para hacerlo, cierren sus operaciones mientras se reduce la tasa de contagio, tomando como referencia el tiempo propuesto por la comunidad médica”.

Aguerri explicó que las empresas que están usando totalmente o parcialmente el teletrabajo superan el 50 por ciento, según resultados preliminares de una encuesta que están aplicando y que presentarán en las próximas semanas.

“Estos resultados los vamos a dar a conocer oficialmente cuando se cierre el proceso de encuesta, pero en el resumen que tenemos a esta fecha, lo que estamos viendo es que el teletrabajo ya está llegando prácticamente al 60 por ciento de las empresas”, dijo.

