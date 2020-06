Carlos Tünnermann: «Si Daniel Ortega y Rosario Murillo creyeran en su Libro Blanco, no estarían encerrados sin salir de su casa»

Para el analista político Carlos Tünnermann Bernheim, el llamado «Libro Blanco» del régimen de Daniel Ortega fue otro intento fracasado de vender una normalidad que no existe desde 2018 en Nicaragua y que además falló en establecer el concepto de un «modelo singular», en sugerencia a la búsqueda de la fracasada estrategia de la inmunidad de rebaño, en el que que tanto insistió el régimen en dicho documento.

El documento, que fue presentado ante el cuerpo diplomático radicado en Nicaragua este 25 de mayo, ya no está disponible para su descarga en los medios de propaganda de la dictadura, pese a toda la campaña de difusión que tuvo.

Tünnermann dijo que el régimen orteguista se apuntó a un modelo que sin haber probado su eficiencia. «Trataron de seguir el modelo de Suecia, o sea, la inmunización de rebaño, pero Suecia es un país desarrollado, con un sistema de salud muy fuerte y aún con todas esa condiciones en Suecia ese modelo fracasó y eso lo reconoció la misma directora de epidemiología que renunció a su cargo y reconoció su error. Porque en Suecia, con ese modelo (la inmunidad de rebaño) tuvo más de 4 mil muertes por el Covid-19. En cambio otros países escandinavos, Noruega, Finlandia, Dinamarca siguieron la recomendación de la OMS, del aislamiento social, que lo cumplieron rigurosamente. Ninguno tuvo más de 600 muertos», valoró el analista político.

Precisamente este miércoles, el epidemiólogo jefe de la Agencia de Salud Pública de Suecia, doctor Anders Tegnell, admitió este miércoles que el modelo sueco para enfrentar la pandemia ha tenido fallos y que el país debió haber tomado medidas más rigurosas desde el principio de la pandemia por Covid-19.

“Si nos enfrentásemos a la misma enfermedad sabiendo lo que sabemos hoy, creo que acabaríamos haciendo algo a medio camino entre lo que Suecia hizo y lo que hizo el resto del mundo”, señaló Tegnell en una entrevista a la emisora pública Radio de Suecia, según publicaciones de medios internacionales.

El Observatorio Ciudadano, un gremio que reúne a médicos y activistas creado para romper la censura de la dictadura sobre el avance de la pandemia en Nicaragua, anunció este martes que registra más de cuatro mil contagios y 980 muertes por sospecha de Covid-19. Por su parte, el Ministerio de Salud informó este martes que Nicaragua solo registra 1,118 contagios, con 46 muertos.

Régimen continúa con su estrategia de convocatorias masivas

El «Libro Blanco» explica porque el orteguismo no ha dejado de convocar marchas y promover reuniones y visitas a negocios y a actividades recreativas. Según Tünnermann, es por la ambición económica del régimen, la que ni si quiera apartaron por el derecho a la salud y a la vida.

«En un país subdesarrollado, ante una pandemia, se debió priorizar la atención a la salud y la vida de las personas, no la economía, porque la vida de las personas no se puede reponer. En cambio la economía, poco a poco que se aplana la curva de contagios, se puede ir reabriendo la economía, y tarde o temprano, la economía se va a recuperar, mientras que la vida de las personas que se mueren por la pandemia no se recuperan», dijo el analista político.

«Por seguir ese modelo, ellos más bien promovieron el contagio de la gente, porque querían buscar la inmunidad de rebaño y eso explica porque convocaron la marcha ‘Amor en tiempos del Covid’ y otras actividades», añadió Tünnermann.

Lea También: Epidemiólogo advierte que sin cuarentena estricta la pandemia en Nicaragua «será letal» y durará más de tres meses

Tünnermann opinó que haber publicado el Libro Blanco no significa que el círculo de poder orteguista crea en el documento, sino que fue un intento desesperado para que la población creyera en el mismo y siguiera su vida normal, y de esta forma, no decaiga más la economía. «Si Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, creyeran en su ‘Libro Blanco’ no estarían encerrados sin salir de su casa, practicando las recomendaciones de los organismos internacionales de salud, OPS y OMS, ante la pandemia del Covid-19».

El ex representante de Nicaragua ante las Naciones Unidas (UNO), Julio Icaza Gallard, manifestó por su parte que la “inmunidad de rebaño” «es una estrategia darwiniana, basada en la sobrevivencia del más fuerte».

Icaza aseguró que no solo «exige pagar el precio más alto en infestaciones y muertes, sino que tampoco es segura, porque todavía está investigándose el grado de inmunidad que se adquiere tras superar la infestación».

«Contradice todo el avance de la humanidad en materia de salud y seguridad social, que ha hecho posible el aumento nunca visto de las expectativas de vida. Implica condenar a la muerte a la población más vulnerable, los adultos mayores y enfermos crónicos. Pero la pandemia afecta también a personas jóvenes y hasta niños. Afecta al personal médico y sanitario, que se encuentra desprotegido, sin falta de medios y en hospitales colapsados», explicó Icaza.

«La estrategia de inmunidad de rebaño no sólo privilegia la economía sobre las personas, por lo que es una estrategia inmoral, que el Papa Francisco denominó como “genocidio virósico”, agregó.