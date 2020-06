Mike Tyson rechaza oferta de 18 millones de dólares por pelear sin guantes. Aquí te contamos el motivo

Mike Tyson anunciará a su oponente en su regreso al boxeo en los próximos días. Iron Mike ha recibido muchas ofertas de excontrincantes y luchadores de artes marciales mixtas. La lista se acorta cada día porque el púgil tiene claro los combates benéficos que realizará.

Puede interesarte: Análisis | Las cuatro claves del éxito de Henry Duarte, el entrenador que sacó del anonimato futbolístico a Nicaragua

La empresa Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC por sus siglas en inglés) ofreció a Tyson 16 millones de euros (18131.60 millones de dólares) para realizar peleas sin combates, pero la layenda de los pesos pesados rechazó la propuesta, admitió el presidente de esta organización David Feldman.

El entrenador de Tyson, Rafael Cordeiro, explicó la razón por la que no se dio el combate. “Él está entrenando para hacer una pelea de boxeo, con guantes”, señaló sin dar mayores detalles. Todo apunta a que es por precaución. Iron Mike primero deberá hacer combates con aguantes y evaluar como se comparta su cuerpo.

Además lea: Mike Tyson anuncia esta semana al adversario en su regreso al boxeo. Estos son los candidatos

Feldman es optimista y no pierda la esperanza en poderlo hacer a mediano plazo. “Todavía no tenemos éxito en hacer que eso de Mike suceda, pero no creo que la puerta esté cerrada. Dijo que no de inmediato. Pero creo que hay espacio allí”, explicó a medios ingleses.