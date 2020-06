Despido del doctor Quant es solo el más reciente agravio contra el personal de salud en el Manolo Morales

El despido del médico infectólogo Carlos Quant del hospital Manolo Morales, es tan solo el más reciente hecho que ha provocado indignación y rechazo por parte del cuerpo médico, al estar claro que fue una represalia por el hecho de exponer la grave situación que atraviesa el sistema de salud y el país ante la inacción del régimen frene al Covid-19 e instado a que se tomen medidas a nivel gubernamental para paliar los contagios.

El malestar que hay en este hospital se vio desde el momento en que Quant era obligado por un abogado del Ministerio de Salud (Minsa) a salir de las instalaciones. Según el relato de fuentes médicas, varias enfermeras intentaron bloquear al trabajador del Minsa con el propósito de evitar la expulsión, y también dos doctoras que laboraban muy cerca del infectólogo le gritaron insultos.

«Fue clara la ayuda de protección del cuerpo médico presente y enfermería al momento de su expulsión», aseguró un doctor, quien apunta que este respaldo es por el aprecio hacia Quant por su profesionalismo y humanismo, y también porque impera un cansancio con la política represiva hacia los profesionales de la salud.

Molestia por falta de protección al personal de salud

Otra fuente médica del Manolo Morales confió a LA PRENSA que la molestia generalizada es porque solo en eses hospital han fallecido cinco de sus trabajadores y alrededor de 30 se encuentran con síntomas de Covid-19 o en cuarentena entre médicos, enfermeras, personal técnico y de apoyo.

En esta semana el Ministerio de Salud determinó que el hospital Manolo Morales no recibirá pacientes positivos de Covid-19, en Managua, los hospitales públicos que principalmente están recibiendo pacientes de la pandemia son el Hospital Alemán el Fernando Vélez Paiz. Esta decisión se toma para «restaurar la tranquilidad y el funcionamiento normal del hospital», según el Minsa; sin embargo, la queja del personal de salud es que no les proporcionan los equipos adecuados para protegerse.

«Al personal que está fuera del área de respiratorio no le entregan equipos de protección adecuados. Este argumento que el Manolo Morales no es un hospital Covid no es justificación porque sabemos que el virus ya está en todas partes y que cualquiera puede ser portador del virus, entonces podés estar atendiendo un paciente por cualquier causa y puede estar infectado de coronavirus, es por eso que la protección la debe tener todo el personal de salud,» confió un médico que solicitó el anonimato.

«Nosotros los médicos tenemos equipo de protección porque lo compramos, pero el personal de salud en general no tiene las posibilidades de comprar las N95, o las caretas o los trajes impermeables,» explicó el médico.

El médico explicó que debido a esta situación han solicitado en al menos dos ocasiones cancelar consulta externa y las cirugías programadas, sin embargo el Minsa se ha negado a autorizar esas cancelaciones. «De todas maneras la gente no está viniendo al hospital porque tiene temor a contagiarse, entonces, si pueden evitar venir lo hacer. En el caso de las cirugías sucede igual», explicó.

También se ha reducido capacidad de atención debido al personal enfermo

El hospital Manolo Morales tiene cinco quirófanos en los que en tiempos normales se pueden realizar hasta cinco cirugías en cada uno, pero en la actualidad solo están funcionando dos «porque hay una gran cantidad de personal que está en cuarentena o enfermo y no es posible tener todos los quirófanos en funcionamiento,» dijo la fuente. Sin embargo, denunció que el Minsa los está presionando para que todo regrese a la normalidad.

«Quieren que vuelvan a funcionar los cinco quirófanos, pero estamos cortos de personal y de todas maneras los pacientes están posponiendo las cirugías programadas por el mismo temor» recalcó.

Según la fuente, el personal de salud se siente presionado por el Minsa y están insistiendo en mantener reuniones con la dirección para encontrar la manera de seguir atendiendo a la población pero garantizando la protección del personal y de los pacientes, sin embargo, hasta el momento no han recibido una respuesta satisfactoria.

Orden para despedir a Quant «salió de El Carmen»

La carta de despido a Quant fue bajo la justificación de abandono de trabajo, exponiendo que se ausentó del 22 al 29 de mayo en el Manolo Morales, pero el doctor Quant dijo que ese argumento es falso. La carta fue firmada por la Dirección de Recursos Humanos del hospital pero el personal asegura que la decisión «salió de El Carmen», el centro de poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

«Carlos Quant es un hombre ilustre científicamente hablando y cuando él entró al hospital el médico guía era Gustavo Porras (ahora presidente de la Asamblea Nacional) y él hizo una buena amistad durante estuvo en el Manolo Morales, él sabe la calidad de médico que es Quant. Esa orden que vino de un día para otro fue de la Presidencia. No fue del Minsa, ni la de Recursos Humanos. Eso está clarísimo», expuso una fuente que también solicitó el anonimato.