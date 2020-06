Abuelos de Anuel AA dan positivo al Covid-19. Esto es lo que hará el intérprete de «Secreto»

La felicidad de ser el artista número 1 en ventas en los EE.UU., gracias a su nuevo disco «Emmanuel», le duró poco al cantante urbano Anuel AA, pues reveló que está triste al conocer la noticia de que sus abuelos dieron positivo al Covid-19.

Lea también: Qué ha pasado con Alsoris Guzmán, la famosa «flaca» de la canción de Pau Donés

El artista puertorriqueño dio a conocer la información a través de su cuenta oficial de Instagram donde escribió: “Acabé de recibir una noticia bien triste. Mi abuela y mi abuelo dieron positivo al coronavirus”, dijo el intérprete de «Secreto».

El artista no especificó si se trataba de sus abuelos maternos o paternos, ni reveló el estado de salud en el que se encontraban, pero si dijo que tomó una decisión que ayudará a muchas personas.

Puede interesarle: Ana Martín sobre el Covid-19: «Nicaragua cuídense, esto es real, los llevo en mi corazón»

“Sé que hay muchas familias sufriendo por esa misma razón y, por eso, tomé esta decisión…”, expresó la pareja de la cantante Karol G, agregando que «todo el dinero que genere este mes el álbum Emmanuel y todos los vídeos y el merch, va directo a una fundación para todos los pacientes y familias que están batallando contra el Covid-19”.

New @Anuel_2bleA is here. 🔥

Listen to #Emmanuel featuring the exclusive film behind the project: https://t.co/pKxQc8zZGP pic.twitter.com/YA0b9jbZu5

— Apple Music (@AppleMusic) May 29, 2020