Abogado de CPDH denuncia persecución del poder judicial por defender a presos políticos

El abogado y defensor de derechos humanos Ever Acevedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), denunció este jueves que en menos de una semana, dos jueces penalistas le han declarado el abandono en dos causas donde defiende a presos políticos, sin causa válida.

Además, los judiciales ordenan al Consejo de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia a abrirle un proceso informativo, lo que implica mancha de expediente, pago de multa e incluso suspensión para ejercer su oficio.

«La intención es perjudicarme, utilizando artimañas para decretarme el abandono y que los presos políticos sean representados por defensores públicos y de esta manera esconder las irregularidades de los procesos», expresó Acevedo.

El primer incidente se presentó el viernes 5 de junio en el Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio, donde tenía audiencia programada en el caso de los presos políticos José Santos Sánchez y José Santo González Escobar, ambos de Masaya, acusados de tráfico de droga.

Dicha audiencia estaba programada a las 10:00 am y Acevedo presentó a primera hora de ese día un escrito justificando su incomparecencia por motivos de salud y adjuntó la constancia médica, por lo que pedía reprogramación de audiencia.

Sin embargo, ese mismo día, la juez en vez de justificarlo, le decretó el abandono y le dio a los procesados seis días para presentar un nuevo abogado privado de lo contrario, les asignaría defensa pública. «En este caso presenté escrito donde los familiares de los procesados y ellos mismos se nombra nuevamente como abogado,pero esto no debe estarse dando porque me justifiqué en tiempo», dijo Acevedo.

Guarda y asistente impidieron que subiera a sala de audiencias

El segundo incidente fue el miércoles 10 de junio, en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, ante el juez orteguista Henry Morales. El perjudicado estaba citado a las 10:00 am para la audiencia inicial en el caso del preso político Wilmer Mendoza Espinoza, el reo que este 14 de mayo se desmayó en la sala después de terminar la audiencia preliminar.

«Llegué a las 9:30 de la mañana a los juzgados y el guarda no me dejó entrar porque los que estaban de turno eran los juzgados impares y por tanto ese juzgado no tenía programada audiencias. Sin embargo, le enseñé la notificación para que me dejara preguntar adentro a las asistentes. Cuando entré, una muchacha prepotente me dijo, ‘ese juzgado no está de turno y no lo voy a dejar subir’. No insista. Mi sorpresa es que hoy jueves me notifican que me declararon abandono y remite informe para abrirme informativo en la Corte», denunció el abogado.

«Pretendan que digan que soy reincidente, usando artimañas, falsedades y perjudicarme en el ejercicio de mi profesión. No es legal. Demando que cese el hostigamiento», agregó el abogado.

En este caso ya presentó escrito explicando lo sucedido y pide lo nombren nuevamente como abogado del preso político Wilmer Mendoza. Ahora espera la resolución de ambos casos.