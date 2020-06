La cárcel 300 es inhumana

Este 10 y 11 de junio se cumplió el primer año de haber sido liberados el restante de los más de 700 presos políticos de la dictadura sandinista del año 2018, especialmente los más de 40 considerados como líderes departamentales y nacionales de la Rebelión de Abril y de los tranques utilizados a nivel nacional para defenderse de los francotiradores del régimen, que asesinaban a mansalva.

Esos considerados líderes nacionales y departamentales, según las elucubraciones de los Ormu fuimos los recluidos en la famosa cárcel llamada la 300, un código de la época en que la División de Máxima Seguridad (DMS) estaba ubicado dentro de la cárcel modelo y no al fondo.

Dentro de la 300 se encuentran el módulo 1, plantas baja y alta, el 2, plantas baja y alta, el 3-1 y el 3-2 de una sola planta, estas últimas conocidas como “el infiernillo” por el calor inhumano que hace, peor que el 1 y 2 por su ubicación y sin protección de la segunda planta, más aislado, sin televisión.

Todas las celdas son para 2 personas, miden un metro de frente por cuatro de fondo, donde alcanzan dos camarotes de concreto uno encima del otro, un hoyo para realizar las necesidades fisiológicas, un pequeño lavandero de una cuarta de ancho por una y media de largo, una pila para reserva de agua y ahí mismo se lava la ropa y utensilios de comida.

Estas condiciones son infrahumanas, no son aceptables a los ojos de los derechos humanos internacionales ni mucho menos de las “Reglas Nelson Mandela para el tratamiento a los reclusos” No recibir luz y calor del Sol, no poder caminar, ni respirar aire fresco y abundante; no poder reunirte con tu familia y abogado. El haber sido traslado a la penitenciaria sin haber sido condenado, los golpes y amenazas recibidas cuando decidimos protestar contra los abusos carcelarios, la represión política, la falta de atención médica oportuna y efectiva, todo el sistema tenebroso de adoctrinamiento sandino-comunista desde la figura del Che Guevara a la entrada del penal, son condiciones que violentan flagrantemente los derechos humanos.

El 29 de agosto 2018 a las 9:40 de la noche fuimos trasladados un grupo de la celda de adaptación número uno de las galerías ordinarias a la DMS o 300, con un despliegue de seguridad impresionante y el reclamo de los reos comunes de las galerías que golpeaban los barrotes con utensilios de metal y otros enseres. Entre otros reos políticos: Rogelio Gámez, Abdul Montoya, Comandante Brack, el correligionario y por nueve meses compañero de celda John Leonard Amort, el abogado Alex Pérez, los 4 caraceños incluyendo a Julio Gallegos el ex policía anti-motín, y otros miembros de su familia, el líder campesino Víctor Díaz y este servidor.

Pensé que nos iban a matar.

El autor es ex reo político y directivo del partido Ciudadanos por la Libertad, Masaya.