El enorme desafío que enfrenta el único futbolista nicaragüense en el futbol europeo

El somoteño Ariagner Smith despega su tercera temporada consecutiva en el futbol internacional. El delantero de 21 años regresó este curso al Spartaks de Letonia, una Liga en la que tuvo un buen desempeño en 2018 cuando inició su carrera fuera de Nicaragua.

Smith aportó a la triunfo 2-1 sobre Riga FC este domingo participando en la acción del primer tanto. Un rechace en el área lo cabeceó a una zona de peligro, el finlandés Sergei Eremenko lo colocó al punto de penalti donde el capitán, el serbio Nemanja Belakovic abrió el marcador. El somoteño salió al minuto 76 con el duelo ganado.

El seleccionado aprovechó su primer oportunidad de estelar para irse proyectando y conseguir su objetivo de la temporada. “Consolidarse en el equipo y saltar a otra liga más competitiva”, asegura Smith desde Letonia. “El equipo se caracteriza por exporta jugadores jóvenes a otros equipos”, remarca el nicaragüense, quien del Spartaks emigró en 2019 al Qizilqum y Lokomotiv de Uzbekistán.

Mayor competencia

Smith sabe que lo más difícil será mantener su nivel de juego. La competencia en el equipo es más complicada. El panameño Newton Williams, de 19 años, se incorporó al equipo y aumenta la competencia. Williams disputó de inicio el primer duelo y el seleccionado entró por él a falta de ocho minutos para el final. Ese día Smith andaba una molestia en la espalda que le impidió jugar más.

Didine Mohamed, de 21 años, sustituyó a Smith el domingo. El francés es otro futbolista que busca proyectarse como el nicaragüense y otros titulares del equipo: el finlandés Eremenko, 21 años, el serbio Belakovic (23), el nigeriano Chikezie Miracle (19), autor del segundo tanto, y el panameño Williams (19).

«Mi meta es seguir siendo titular. El entrenador que está confía en mí», asegura Smith, quien dejó buenas sensaciones en la pretemporada al marcar dos tantos. «Quiero ayudar al equipo a ser campeón y seguir creciendo como futbolísticamente en todo».

Juega varias posiciones

La ventaja de Smith es que puede desempeñarse en el frente de ataque (extremo o centro) y eso le abre mayores oportunidades. Su fortaleza sigue siendo su velocidad y juego aéreo. Sin embargo tendrá que trabajar muy duro para consolidarse o meterse como un jugador importante dentro del equipo.

«Quiero aportar más goles y que no me muevan del once», insiste Smith. «Quiero volverme un referente, tengo las condiciones y la gente confía en mí. Tengo que seguir demostrando porque sigo aquí y porque me ponen a mí y no ponen a otros jugadores de países más fuertes».