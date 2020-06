El presidente de la AMB hace pública su postura sobre la petición del millón de dólares de Román González

La polémica se regó como pólvora en redes sociales semanas atrás cuando Román “Chocolatito” González dijo que peleaba solamente contra Juan Francisco “el Gallo” Estrada si le pagaban más de un millón de dólares. El mundo del boxeo se dividió al igual que la opinión de los fanáticos. Hubo una parte de personas que catalogaron como absurda la bolsa solicitada por el nicaragüense, sin embargo, una gran mayoría ha coincidido que a sus 33 años y después de ser número uno del mundo, tetracampeón y haber abierto las puertas a las categorías pequeñas es lo menos que merece.

El presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Gilberto Mendoza conversó con el periodista Levi Luna e hizo pública su opinión al respecto: “Chocolate tenía que percibir esa bolsa desde antes de esa derrota contra Rungvisai,o al menos mantener vigente el valor de Chocolate cada vez que suba al cuadrilátero, contrarresta que no sea mexicano ni boricua, pero en esos países reconocen su calidad. Una pelea así necesita público, más bien contra el australiano (Andrew Moloney) creo que no”, explicó.

Pero ¿Vale o no vale lo que está pidiendo el nicaragüense? “Está perfecto lo que pide, el deporte es oferta y demanda y la demanda está baja actualmente, pero lo que pide no es descabellado. O siguen metiendo la mano en el bolsillo o la calidad del boxeo se baja”, sentencia Mendoza.

No obstante, para el presidente de la AMB el combate no está para nada cercano. “Tengo propuestas de los diferentes bandos para que se haga la pelea y se de un permiso especial. El tema está en que la oportunidad de Román ante Yafai era del australiano Andrew Moloney. El hecho que se hizo a RománSupercampeón y a Moloney campeón regular fue un arreglo. Cuando se dio la pelea Chocolate vs Yafai, Moloney firmó con Top Rank y empezaron a insistir que se oponían al permiso y que si no se daba la pelea contra ellos iban a ir a la justicia e hicieron una carta jurídica. Intentaron evitar la pelea con una medida cautelar. El australiano no cedía, sentía que estaba en su mejor momento. La proyección era que Chocolatito iba a ganarle a Yafai. La única forma que se diera es haciendo el arreglo que hicimos, pero ahora de la noche a la mañana la revancha contra Estrada tomó fuerza”, reveló.

Una remota posibilidad

Según Mendoza su preferencia es que se de la revancha contra Estrada, pero la recomendación de los abogados del organismo es que se continúe lo firmado, aunque existe una remota posibilidad que suceda: “La única manera que se haga esa pelea es un arreglo entre promotores. Moloney es un peleador aguerrido, no sabemos si está al nivel de Chocolate. El chance de Román llegó porque nosotros nos saltamos”, reiteró.

Y concluyó dando su opinión sobre un combate entre Román y Naoya Inoue. “Técnicamente sería una pelea grandiosa. Se vería un intercambio constante y al japonés le pesa la mano, en un momento dado el guerrero nica de Román le sale un poco más, pero sería muy interesante si se llegara a dar”.