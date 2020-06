Esto es lo que puede gastar una familia para atender a un enfermo de Covid-19 en casa

La Covid-19 no solo merma el cuerpo también succiona los ya escuálidos bolsillos de las familias nicaragüenses que deben sortear el peso económico de enfermarse del nuevo coronavirus y tratarse en casa, ante la desconfianza de asistir al sistema de salud público.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), estimó que una persona, en promedio, puede gastarse solo en exámenes auxiliares debido a la falta de pruebas PCR para determinar el virus, de 60 a 180 dólares. Ese número puede subir a más de 250 dólares a medida que se prescriben medicinas y se deben repetir las pruebas, expuso el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, la semana pasada.

No son decenas, sino centenas de nicaragüenses que han recurrido a los médicos que atienden de forma virtual para buscar una solución a sus padecimientos. Julissa Umaña, originaria de Carazo, empezó a sentir los síntomas un domingo. Bebía sopa de res, pero “era como si estaba bebiendo agua caliente”. Su gusto se había ido. Después, en la noche se sintió “trancada”, se untó zepol en el pecho, y ese olor imperdible no logró ser percibido por su sentido del olfato; estaba muerto.

Esas señales la alarmaron, la fiebre apareció después y un miércoles de mediados de mayo sintió la opresión en el pecho. Contó con la ayuda de un médico que llegó a revisarla tres veces. El cobro era de 400 o 300 córdobas, luego, vino la compra de medicinas, el nebulizador, inyecciones y demás pastillas, que no recuerda con precisión. Promedia que desde mediados de mayo a la fecha, ha gastado cerca de cinco mil córdobas, unos 145 dólares. No ha recurrido a realizarse placas porque asegura que donde acudió, le dijeron que no hacían de tórax. Sigue bajo tratamiento.

Otra joven a la que llamaremos “Karla”, de 26 años, ha gastado cerca de 1,500 córdobas en la compra de medicinas, unos 500 por persona. Tres de los miembros de su familia parecen haberse contagiado del nuevo coronavirus, pero la más afectada ha sido ella. Son medicamentos que les recetó un médico de forma virtual, aunque en su caso, al estar asegurada, asistió a su clínica provisional, donde le otorgaron siete días de reposo porque se miraba y sentía cansada. Le dieron algunas medicinas, pero no se siente del todo bien, y debe comprar más medicamentos.

Ni el médico que la atendió le recomendó practicarse la prueba, ni ella lo solicitó; sin embargo, cree que podría padecer la Covid-19, junto con sus padres, ya que ellos si perdieron el gusto y el olfato.

Más se quedan en casa

“Carlos” gastó 950 córdobas en mascarillas, las azitromicinas las encontró cada una en 50 córdobas, ya que en algunas farmacias costaban 80. Él es de los casos leves. Sintió como el virus le estrujaba las articulaciones y la cabeza, también dejó de percibir gustos y olores. Sigue recuperándose en casa. Su atención le ha costado unos 1,500 córdobas. Sin embargo, estas realidades no son las mismas para todos los casos. Él mismo reflexiona que no percibió tanto el impacto económico porque cuenta con un trabajo con un ingreso mayor a 10 mil córdobas.

“Hay que ver también que yo cuento con un salario, pero el Covid-19 no anda viendo si tenés empleo o fuiste despedido”, expresa. Hay familias hasta donde tres miembros han sido contagiados, dice “Carlos”.

El salubrista Alejandro Lagos, ya ha advertido desde semanas atrás que en el país la gente se está quedando en la casa, y que hay brotes familiares. Eso lo ve de primera mano mediante las cientos de llamadas y mensajes que recibe, donde la población le solicita ayuda para sortear la enfermedad de la que según el Ministerio de Salud (Minsa), solo hay 1, 823 casos confirmados y 64 fallecidos, pero el Observatorio Ciudadano de Covid-19 atribuye hasta el 17 de junio, 5,957 casos sospechosos y 1,688 muertes por el nuevo coronavirus.

En ninguna de las historias mencionadas los pacientes han tenido que recurrir al uso de oxígeno, del que ya se han reportado escasez en los cilindros. Según el informe del médico Lagos “de la sintomatología reportada se deduce que hay personas de graves a críticas que están usando oxígeno en sus casas”, se lee.

Una empresa de tanques de oxígeno explicó que el cliente debe dejar 200 dólares de depósito por el cilindro y cancelar 1,018 córdobas por el oxígeno. Mientras que en redes sociales, adquirir un tanque puede oscilar de mil hasta 1,500 dólares.

Hogares «más golpeados»

El impacto de la Covid-19 encontró a una Nicaragua en recesión económica, que ya había agrietado las carteras en los hogares nicaragüenses, estas mismas que ahora deben soportar el costo de atender a un familiar con el nuevo virus. El economista Luis Murillo, explica que dicha situación genera mayor nivel de déficit.

“Esto genera una merma en los escuálidos ahorros que tenía una familia y posiblemente en el nivel de endeudamiento, hay algunas personas que, tal vez, están dejando de pagar alguna tarjeta de crédito o algún servicio básico, como Internet, agua, luz, porque es prioritaria la salud”, expresó.

Considera que la población tiene algún tipo de activos, «un terreno, un vehículo, que le permite enfrentar la crisis. El punto es ¿Cuánto tiempo va a soportar la economía familiar ante este tipo de situaciones?», se pregunta.

De acuerdo con el epidemiólogo Álvaro Ramírez, un Ministerio de Salud (Minsa) responsable, tendría que haber preparado albergues para los casos leves o moderados, para dejar los hospitales con los casos severos, y evitar que la gente recurra a la compra de medicinas porque “es responsabilidad del Estado”, expresó.