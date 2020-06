Derrota de Moloney coloca a Joshua Franco como el próximo candidato para enfrentar a Román González

Demasiada expectativa para una pobre actuación. Andrew Moloney había puesto en jaque la revancha entre Román González y Juan Francisco Estrada por la firma de una carta jurídica en la cual confirmaba que la siguiente pelea del nicaragüense debía ser contra él, debido a que se había convertido en campeón regular de la AMB y el nicaragüense Supercampeón, sin embargo, no pasó el colador para entrar a esa élite y chocar contra el nicaragüense, cayendo derrotado por decisión unánime contra el estadounidense Joshua Franco.

Moloney se adueño de la primera parte del combate, pero su golpeo no causaba estragos en el oponente. Ganaba los asaltos pero poco a poco iba perdiendo terreno. Franco cada vez más preciso, más contundente y causaba más daño en la humanidad del australiano. Finalmente consiguió girar el combate. A Moloney se le fueron desapareciendo las piernas, se convirtió en un blanco fijo y mermó su capacidad constante de tirar golpes. Perdió la media y larga distancia y ahí Franco lo puso en malas condiciones en el décimo asalto, lo derribó en el undécimo y confirmó su superioridad en el último.

¿Qué viene ahora? En 2018 cuando se estaba negociando el regreso de Román González al cuadrilátero, Joshua Franco era uno de los candidatos para enfrentarlo, se tenía catalogado como un contrincante cómodo para el retorno de Chocolatito. Finalmente no se llegó a un acuerdo con Golden Boy y enfrentó al mexicano Moisés Fuentes, quien terminó noqueado. No obstante, ahora todo cambia. Joshua como campeón probablemente no querrá colocar en el filo su futuro como campeón enfrentando directamente al nicaragüense. El patrón mostrado por Golden Boy es cuidar lo más que pueda a sus campeones. Una situación similar sucedió con René Alvarado, campeón AMB de las 130 libras y perteneciente a Golden Boy. El Gemelo podía enfrentar a Leo Santa Cruz, quien es Supercampeón, pero la empresa promotora decidió un oponente suave como es el venezolano Róger Gutiérrez.

Aunque, si Joshua Franco decide retar a la suerte y buscar a Chocolatito sería una pelea al estilo deseado para el tetracampeón. El campeón regular es predecible, más lento y con una carrera para nada impresionante. Tiene 17 triunfos, solamente ocho nocauts, lo cual indica su débil pegada, posee una derrota, ocurrida en Puerto Rico por nocaut ante Lucas Fernández y dos empates. Aún la ruleta del futuro de Román está girando. Tiene las puertas abiertas a chocar ante el Gallo Estrada, si deciden pagarle el millón de dólares, sino Franco podría estar en el menú.