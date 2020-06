Jonathan Loáisiga se va la próxima semana: «Estoy al cien por ciento para reportarme a los Yanquis»

El bigleaguer nicaragüense Jonathan Loáisiga parece llevar un paso adelante de sus compañeros de staff en los Yanquis de Nueva York, luego de tres salidas de preparación en juegos de fogueo en Nicaragua con los Indios del Bóer, incluyendo la última este viernes ante la Costa Caribe, con 3.1 entradas de dos hits, ninguna carrera, sin bases, un golpe y seis ponches, en el viejo Estadio Nacional.

“Lo mejor de hoy (viernes) fue el comando de mis picheos. Eso es lo más importante porque la liga va a arrancar en poco tiempo y gracias a Dios me siento al cien por ciento, sobre todo saludable”, expresó Loáisiga, quien hizo 45 lanzamientos, de ellos 34 strikes, y su bola rápida alcanzó las 96 millas por hora.

Lea además: Freddy Zamora, hijo de Freddy García, firma por 1.15 millones de dólares con los Cerveceros de Milwaukee

Debido a la pandemia del coronavirus, además de la falta de un acuerdo económico entre los dueños de equipo y los peloteros, la temporada de las Grandes Ligas estuvo en el limbo, pero Loáisiga no perdió el tiempo y siguió un plan de entrenamiento de los Yanquis, y está listo para viajar la próxima semana a Nueva York con muy poco pendiente para lanzar en un partido de liga mayor.

“Sinceramente ya estoy al cien por ciento, todos los picheos están bien, mi brazo se siente bien, el brazo ni se diga, en este momento ya estoy listo por si me dicen que debo enfrentar bateadores durante cinco innings en el spring training. Solo me gustaría tener un par de salidas más en la que enfrente a bateadores de Grandes Ligas”, valoró Loáisiga, de quien se tenía la duda si se podría reportar a tiempo a los Yanquis, debido a que no hay vuelos comerciales en este momento, sin embargo junto al también bigleaguer Cheslor Cuthbert consiguieron espacio en un vuelo charter de la próxima semana. Ambos llegarán con un par de días de retraso con respecto al inicio de las prácticas, pero en el rango permisible debido al contexto que vivimos por la pandemia.

Gran labor de despedida

Loáisiga estuvo feroz frente a los bateadores costeños. Entró como relevista en la cuarta entrada y ponchó a los cuatro primeros artilleros que enfrentó, hasta que Duque Hebbert le pegó triple abriendo la tanda del sexto inning, pero luego fue atrapado en el plato.

“Quedé contento de poder jugar aquí, aunque sean juegos de fogueo y de llevar un poco de alegría a los fanáticos. Tirar 8.1 innings sin carrera lo tomó en serio. No importa si es de fogueo o de liga, siempre doy el cien por ciento y trato de hacer lo mejor que puedo. No dar bases por bolas y ponchar a 11 es importante, desde el spring training venía trabajando en eso y si lo sumas, lleva 18.1 entradas de solo una base por bolas”, se autovalora Loáisiga, quien en tres apariciones con la tribu, dos frente a los Dantos y una contra la Costa, no permitió carrera, recetó 12 ponches, no dio bases y le conectaron seis imparables en 8.1 episodios.

Con respecto a la significativa baja salarial, pues los jugadores solamente recibirán el 37 por ciento de su salario, porque ese es el porcentaje de partidos que jugarán, Loáisiga sabe que no había más alternativa.

“Contento no estamos los peloteros, pero (jugar) es algo que nos gusta hacer y además es nuestro trabajo. Estamos cien por ciento disponibles para jugar y dar el espectáculo a la gente. Yo esperaba algo mejor (económicamente), pero es lo que hay”, afirmó el único nica que se ha puesto el uniforme a rayas en las Grandes Ligas.

Lea también: Ampliación de los rosters a 30 da más posibilidades a los nicas en las Grandes Ligas

Cinco nicas en el spring

Jonathan Loáisiga es uno de cinco nicas que deben reportarse la próxima semana a su equipo de las Grandes Ligas, pero junto a Cheslor Cuthbert son los únicos que están en Nicaragua, los otros permanecieron en los Estados Unidos.

Como los complejos de Arizona y Florida fueron cerrados por un brote del coronavirus, cambiaron los escenarios de los entrenamientos.

Los Yanquis (Jonathan Loáisiga) lo harán en Scranton/Wilkes-Barre, mientras que los Medias Blancas (Cheslor Cuthbert) en Chicago.

Los Mets (Erasmo Ramírez) en Brooklyn y los Rojos (Alex Blandino) en Illinois.

Los Angelinos (JC Ramírez) no deciden aún sin Long Beach o Inland Empire.