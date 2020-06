Félix Maradiaga dice que los estatutos de la Coalición Nacional es un acuerdo político, no una alianza electoral

El politólogo y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga, expresó sus diferencias con las críticas del abogado constitucionalista, Gabriel Álvarez, al documento estatutario de la Coalición Nacional.

Maradiaga contrastó la posición de Álvarez, porque aseguró que los estatutos de la Coalición Nacional son un acuerdo político entre las partes, no un documento que será usado para inscribir una alianza electoral.

«Esta Coalición no es un documento ni un estatuto que va a ser registrado o llevado a las autoridades electorales. Es una acuerdo político y solamente es un acuerdo vinculante entre las partes que lo están firmando», manifestó Maradiaga.

La preocupación del abogado Gabriel Álvarez

Previo a la firma de los estatutos, que se realizó este jueves 25 de junio, el abogado Álvarez expresó su preocupación por los elementos político-electorales que contiene ese documento, debido a que la legislación nicaragüense prohíbe a las organizaciones sin fines de lucro realizar actividades con fines políticos.

A Álvarez le preocupan los numerales 13 y 14 de los estatutos de la Coalición Nacional, sobre las facultades y atribuciones del Consejo Nacional, que expresan lo siguiente: el 13, definir mecanismos transparentes y democráticos para la selección de eventuales candidaturas a cargos de elección popular por parte de la alianza electoral que representará a la Coalición Nacional en futuras elecciones. Y 14, referido a aprobar casilla y texto de la escritura pública en la que se constituya la alianza electoral que permita registrarse ante las autoridades competentes dentro de eventuales proceso electoral.

“La Coalición Nacional no está estructurada de una manera como lo exige la Ley Electoral, pero también, los miembros que la integran, algunos de ellos, estarían violentando las leyes que los regulan, porque no les permiten perseguir fines proselitistas ni electorales, ni partidarios, ni acceder a cargos electivos. Desde mi punto de vista esto es muy riesgoso, es una amenaza importante, no solo para que la manipule un Consejo Supremo Electoral (CSE) sesgado como el que tenemos, sino incluso un CSE que aplique correctamente la ley”, dijo Álvarez en entrevista con LA PRENSA.

El objetivo no son las elecciones, es el sistema

El politólogo Maradiaga dijo que el objetivo de la Coalición no son las elecciones, sino un cambio de todo el sistema político. «Esta Coalición no nace con fines estrictamente electorales, ni se constituye bajo ningún punto como un tipo de alianza electoral que vaya a inscribirse. Va a llegar su momento en que esta Coalición va a estudiar si hay las condiciones adecuadas», dijo Maradiaga.

Advirtió que cualquier organización que acepte ir a elecciones bajo las condiciones actuales, será cómplice del régimen.»Tenemos que hablar de las condiciones electorales y será en ese momento en que de aprobarse en esa decisión, con los mecanismos que tiene la Coalición, en que se redactará una nueva acta o un nuevo acuerdo o escritura constitutiva de conformidad a las normativas electorales de ese momento», agregó el politólogo.

La Alianza Cívica, una de las organizaciones miembro de la Coalición Nacional, pidió retrasar la firma del documento estatutario, para hacer cambios sobre los aspectos que preocupaban, lo que provocó críticas e incluso renuncias en la Alianza.

La Coalición Nacional es una plataforma de unidad opositora impulsada por ocho organizaciones, entre éstas dos partidos nacionales y uno regional. El pasado 25 de febrero se firmó el primer compromiso de construir la unidad opositora. Y este jueves, 25 de junio, siete organizaciones firmaron los estatutos de la Coalición Nacional, lo que significó otro paso para la construcción de la unidad.