Luis Fernando Copete dio una entrevista en Futbol Nica y habló sin filtros de muchos temas, incluyendo el más tabú de todos en la Selección de Futbol y el campeonato nacional: el amaño de partidos. El seleccionado aseguró que estando en la Azul y Blanco y el Ferretti ha sido contactado por un jugador para amañar partidos durante la eliminatorias mundialistas y la Liga de Campeones Concacaf 2015.

Puede interesarte: Futbolista de origen nicaragüense jugará junto a Arjen Robben en la Liga holandesa

“Muchas veces me han tratado de tocar (para amañar partidos), pero gracias a Dios no lo hecho, sé de donde vengo, mi corazón no lo tengo para eso. Si mi corazón estuviera para cosas malas lo hago en Colombia, que hay muchas formas de ganar dinero y volverse rico de la noche a la mañana. No lo he hecho en la Selección, el Ferretti y en otros lugares que varias veces me ofrecieron y dije que no”, sostuvo Copete a los periodistas Camilo Velásquez y Armando Mendoza en la conversación con Futbol Nica, el sitio especializado en el futbol nicaragüense.

Además lea: «Fueron las drogas»: A 23 años del día que Mike Tyson le arrancó la oreja a Evander Holyfield

Copete aseguró a que Flavio Da Silva, actual técnico del Diriangén, le consta que trataron hacerlo participar la venta del partido contra el América de México. “También en esos días venía el partido de la Selección contra Jamaica en las eliminatorias y trataron de ensuciarme en los dos y les dije que no, que no necesitaba eso. Me hablaron que habían hablado con varios jugadores y que ellos ya lo hicieron. Les dije que haría mi juego, que no me llamaran ni me buscaran”, dijo el central sin especificar a cual de los dos encuentros se refería.

LA PRENSA llamó a Da Silva en dos ocasiones para corroborar las declaraciones de Copete en la entrevista concedida a la sección Doble 5 de FutbolNica, sin embargo no contestó las llamadas. El Ferretti contra el América cayó 3-1 en el Azteca y 0-1 en el Estadio Nacinoal.

También afirmó el jugador que Da Silva y el excomisionado Emilio Rodríguez (exdirectivo del Ferretti) fueron testigos cuando un jugador le habló para un partido contra el Matagua de Honduras en la Liga de Campeones Concacaf. “Se lo puse en alta voz (la conversación) para que escucharan. Ellos (los que lo llamaban) siempre decían que habían tocado (hablado) con otros jugadores. Yo les decía que iba conseguir algo algún día sería honradamente”, dijo Copete sin especificar el juego. En Honduras el Ferretti cayó 2-0 y en Nicaragua 1-2.

Copete se refirió a otros intentos de amaños sin especificar si fueron en club o Selección. “Varias veces con mi expareja gravé a una persona de Nicaragua que me llamó deciéndome cosas, siempre decía lo mismo (que ya había hablado con otros). De corazón les digo que Luis Fernando Copete, si ha llegado a pasar algo (amaños), nunca ha estado involucrado. Lo juro por mi hija, lo más amado y preciado en mi vida, nunca sería capaz de hacer una cosa de esa y menos se lo haría a Nicaragua que me ha dado todo: volver al futbol y jugar donde estoy”.

El central dijo estar muy agradecido por la oportunidad que le dieron de llegar al Managua FC en 2012 y a la Selección. “Estar en la selección es un orgullo, siempre exigía cosas (condiciones) pero en las medida que pasaba el tiempo me di cuenta que tampoco se trataba de exigir. Les dije a mis compañeros, y algunos no les gustaba, que si se mostraban en la Selección iban ir a jugar a otro país, ganar más dinero y estar mejor. Y más de uno decía que no porque le gusta la zona de confort. Miren donde estoy (juega en El Salvador), no me interesa el dinero. En el Always Ready estaba ganando más plata de la que ganaba el extécnico de la Selección (Duarte), ¿iba llegar a la Selección a ensuciarme? No. El dinero no lo es todo en la vida”.

Sara Natalia Barreto, expareja de Copete, confirmó a LA PRENSA la versión del jugador sobre los hechos de 2015. «Es verdad todo lo que dice. Lo llamaron una vez a la casa y otra estábamos donde un compañero. Ahí yo grabé cuando exjugador comencé ofrecer dinero para un juego. Pero él nunca aceptó y le pidió que no lo llamara más».

Los llamaron en Copa Oro 2019

LA PRENSA contactó a Copete y manifestó que durante la Copa Oro 2019 recibió en un mensaje de Facebook, previo al debut ante Costa Rica, con las mismas intenciones de amañar. «Yo ni lo abrí. Y lo mostré a la gente de Concacaf porque nos dieron una charla sobre integridad, sobre eso, y dos compañeros más también mostraron mensajes que les mandaron».

El defensor aseguró que eso fueron mensajes pero la última vez que recibió llamada fue en 2018. «Fue un exjugador hondureño que ha estado en equipos de la capital. Yo le dije fuimos compañeros y no me digas nada, que no quería saber nada. Si querés conservar la amistad mejor no me digas nada y no lo hizo. Después me pidió el número de otro compañero y no se lo di».

«Sé de donde vengo y qué quiero. Tengo mi conciencia tranquila», manifestó Copete, quien dijo que sabe si Emilio Rodríguez, exdirectivo del Ferretti, reportó la llamada que recibió a la Concacaf. «Yo los puse a ellos al tanto y no sé en que quedó todo».

Copete sostuvo que nunca ha sabido a amenazado por los exjugadores que lo llaman, sin embargo tampoco tiene miedo que lo hagan. «Al único que le tengo miedo es a Dios».