La exorbitante cantidad de dinero que pidió entrenador argentino para dirigir a la Selección

El arribo del próximo seleccionador nacional depende de la decisión que tome la FIFA con las competencias internacionales. Si el rector del futbol mundial estima conveniente reanudar el calendario de 2020 a partir de noviembre —como se ha mencionado— el nuevo técnico de la Azul y Blanco se definirá en agosto y si se mantiene para el 2021 se conocerá a más tardar en noviembre.

“De momento no tenemos ninguna información de parte de FIFA con la reanudación del calendario 2020”, aseguró José María Bermúdez, secretario general de la Fenifut. “El Ejecutivo de la federación tiene previsto en noviembre escoger al nuevo seleccionador si no hay ningún cambio. En caso de haberlo se tratará de tener aquí dos meses antes para que los vea jugar en sus equipos y tengo tiempo para trabajar en la Selección ”, señaló el directivo.

Bermúdez indicó que los currículos para ocupar el puesto dejado por Henry Duarte siguen llegando y que de momento está descartado un técnico argentino, quien pidió 12 mil dólares . “Él mandó su currículo y después llamó que tenía una oferta de un equipo de Ecuador y debía tomar una decisión. Le pedimos una propuesta económica y nos dijo esa cantidad, porque se según él no le interesaba mucho el dinero. Se le contestó que no podíamos contar con sus servicios porque estaba fuera de nuestro presupuesto”.

El secretario de la Fenifut explicó que el argentino pidió los 12 mil dólares para él y el cuerpo técnico que pensaba traer. “Nosotros vamos a contratar solo técnico, los asistentes serán nacionales porque la idea es que nuestros entrenadores aprendan del nuevo seleccionador y vayan adquiriendo mayores conocimientos y los apliquen después al futbol nacional”.

Bermúdez indicó que la propuesta económica la decide el Ejecutivo de la Fenifut y que eso aún no lo ha discutido. “Esa es una información interna de la federación. Sé que el presupuesto no alcanza para lo que pidió el argentino, porque no es una cifra que se maneja en nuestro futbol y en su caso se rechazó”.

El dirigente señaló que, a raíz de la exorbitante propuesta económica del argentino, se colocó en la cuenta de correo manejada por el presidente Manuel Quintanilla, quien recibe los currículos, una respuesta automática solicitando al interesado envíe una aspiración salarial para el cargo.