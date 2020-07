Arnoldismo concreta control de Junta Directiva Nacional del PLC que el 11 de julio ratificará a Miguel Rosales

El conflicto entre los miembros del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) por la designación de las autoridades sin someterlas a elecciones internas, se complica debido a que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) controlado por los arnoldistas, cambió a la mayoría de los miembros de la Junta Directiva Nacional, allanándose el camino para que el próximo 11 de julio ratifiquen a las nuevas autoridades, incluido a Miguel Rosales como presidente nacional de la organización política.

La asamblea de la Junta Directiva Nacional ejercerá como la convención nacional que le corresponde hacer el PLC cada 11 de julio, cuando se conmemora la Revolución Liberal.

Rosales explicó que este año no puede realizarse la convención debido a la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19. Igual sucedió en el 2018 debido a la represión del régimen orteguista a las manifestaciones sociales.

«El artículo 39 del estatuto del partido establece que cuando por motivos de fuerza mayor, la gran convención nacional no puede realizarse, se faculta a Junta Directiva Nacional actuar como convención, pero con carácter provisional», explicó Rosales.

Sin embargo, el expresidente Arnoldo Alemán y sus fieles se aseguraron que la Junta Directiva Nacional no se oponga al denominado proceso de restauración, también llamado el «dedazo» como lo han denunciado sus adversarios, dado que la mayoría de directivos responden a los intereses del caudillo liberal.

Rosales dijo estar convencido de que el próximo 11 de julio será ratificado como presidente nacional del partido liberal y también explicó que esa misma Junta Directiva Nacional resolverá las más de setenta impugnaciones contra las decisiones del CEN.

«Me siento seguro que este 11 de julio me ratifican (en el cargo), pero me siento más seguro de que si se convoca a la gran convención nacional, los convencionales me ratifican porque no hay personas que se opongan a que Miguel Rosales sea el presidente del partido. A lo que están opuestos a lo mejor, es al procedimiento», refirió el también diputado liberal.

Confrontación asegurada

Lo que decida la Junta Directiva Nacional podría empeorar el conflicto interno del PLC puesto que María Haydée Osuna, actual presidenta nacional y quien lidera a los adversarios al arnoldismo, advirtió que no cesarán las acciones legales contra, lo que han denunciado, es una violación del CEN a los estatutos partidario al no permitir las elecciones para que los miembros elijan a las nuevas autoridades.

La litis interna en el Partido Liberal Constitucionalista se originó por la decisión de 12 de 17 miembros del CEN, entre ellos el caudillo Alemán, su esposa la diputada María Fernanda Flores, así como Rosales, de suspender las elecciones internas debido a la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19.

A pesar de que el grupo de adversarios han planteado que el proceso se reanude cuando las condiciones sanitarias lo permitan, el CEN arnoldista impuso que hasta en 2023 habrán elecciones partidarias, pero también removieron a Osuna y a todos los directivos municipales, departamentales y regionales a los que se les vencía el período de tres años en el cargo, y los reemplazaron por personas que les garantizan el control del partido. Alemán, Flores y la mayoría del CEN se reeligió en sus puestos.

Para Osuna no habrá una decisión «justa» por parte de los directivos por cuanto «ya quitaron a todas las personas que les eran incómodas» a Alemán.

«Esto no es correcto. Bajo el concepto de reestructuración, que es ilegal, todos los adeptos a un sector son puestos en los cargos, mientras los que no están de acuerdo se han quitado y ni les han notificado. Estoy en la mejor disposición de conversar, pero las actitudes demostradas por varios miembros del CEN evidencia que no hay voluntad, porque han dicho que no se aceptarán ninguna de las impugnaciones que hemos presentado. Siquiera han querido recibir varios recursos», afirmó Osuna.

Se cambió a los presidentes y vicepresidentes de ocho de las nueva comisiones nacionales. Pero según Rosales, esto fue porque se demostró que esas personas incumplieron el mandato estatutario al no reunirse en dos años, ni presentar los informes sobre el cumplimiento de las funciones designadas. La que habría quedado intacta es la comisión electoral.

«Todas esas personas (cambiadas) pensaban a favor de Miguel Rosales y es una lástima perderlos, pero es más lastimoso que no hayan cumplido con sus responsabilidades», aseguró Rosales.

La nueva fase de confrontación parece asegurada a lo interno del PLC, ya que Osuna prometió nuevos recursos ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) para revertir lo actuado por los arnoldistas.

«Yo voy de salida, respeto los estatutos y no me interesa competir por la presidencia nacional del PLC, pero apoyaré la institucionalidad, la democracia interna y el relevo generacional que demanda la mayoría de las bases. Eso no lo van a detener», afirmó Osuna.

Rosales y Osuna dispuestos a hablar

Aunque Rosales afirmó querer un acuerdo Osuna para resolver el conflicto interno del PLC fuera del CSE, organismo en el cual se han interpuesto varios recursos por violación a los estatutos partidarios presentados contra los arnoldistas.

Rosales pretende reunirse el próximo miércoles 8 de julio con Osuna para fijar «la fecha más próxima» en que se pueda realizar la convención nacional del PLC, para que, según el también diputado, sean las bases que decidan si lo respaldan o no en la presidencia del partido político.

«Que las cosas las resolvamos nosotros los liberales en el partido y no permitamos que la resuelvan los sandinistas en el Consejo Supremo Electoral», dijo Rosales.

Osuna afirmó estar «dispuesta al diálogo» «siempre y cuando se hagan las cosas como mandan los estatutos del PLC».

«El CSE es pro gobierno sandinista. Así es, de eso estamos claros. Sin embargo ellos tienen su función de rectoriar a los partidos políticos me guste o no me guste. (…) Si queremos democracia, primero demos el ejemplo en el partido. Depongamos intereses personales y recuperemos la credibilidad del PLC», señaló Osuna.

La reunión entre Rosales y Osuna para lograr un entendimiento sobre una fecha posible para convocar a la convención nacional podría darse este próximo miércoles 8 de julio.