Nicaragua | Lo que necesitás saber para comenzar su día (07 de julio)

Nicaragua registra 2,519 y 83 muertes por Covid-19 en la semana del 23 al 30 de junio, según el reporte del Minsa. Estas son las noticias más importantes a esta hora

Régimen de Ortega admite que no tiene quién le preste a nivel internacional y está pagando caro por deuda interna

El Banco Central de Nicaragua confirmó con sus cifras que el régimen de Daniel Ortega está teniendo dificultades para conseguir nuevos financiamiento externo y muestra de ello es que en el primer trimestre de este año no logró contratar ni un préstamo, un hecho que no se había visto en el último quinquenio, según una revisión a retrospectiva realizada por LA PRENSA. Analistas advierten que situación puede empeorar, pero forzará a Ortega a buscar una negociación porque su situación financiera es insostenible sin recursos externos y una crisis económica que no parece tener caducidad. Lea la nota aquí

Nicaragua: Al menos seis muertes de personal médico se registra en la última semana

La negligencia que hasta ahora mantiene el régimen de Daniel Ortega en el manejo de la pandemia del coronavirus sigue cobrando la vida del personal médico. En la última semana se reportan al menos seis miembros del personal médico fallecidos por Covid-19, entre ginecólogo, internista, psiquiatra y médico general, según confirmó la Unidad Médica Nicaragüense (UMN). Según denuncias del gremio médico, las autoridades competentes no brindan equipo de protección personal, lo que aumenta las posibilidades de contagio. Lea la nota aquí

«Tenemos miedo que nos lleguen a matar». Policía Orteguista desaloja a golpes a una familia de campesinos

Eran las 4:00 de la madrugada del viernes 3 de julio, cuando siete patrullas policiales cargadas de antimotines se presentaron a la finca El Mango, ubicada del parque de Tisma 500 varas al oeste, en el municipio de Tisma-Masaya para llegar con violencia a desalojar a la estirpe de la conocida familia Los Aburtos. Los uniformados andaban fuertemente armados. Se bajaron y formaron un cordón humano rodeando la propiedad. La familia activó a todos sus miembros, incluidos los que viven fuera de la finca. Rogelio Aburto Pichardo, de 51 años y Francisco Aburto Córdoba, de 29 años, fueron los primeros en llegar a El Mango. Lea la nota aquí

Minsa adquiere 70 ventiladores para hospitales, ¿Por qué especialistas no lo ven como una respuesta en medio de la pandemia?