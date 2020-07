Jonathan Loáisiga: “Si me dieran a elegir, me gustaría ser relevista”

Armado de una bola rápida que toca las 100 millas por hora, con una veloz curva y un cambio de velocidad en progreso, más un filoso slider, Jonathan Loáisiga tiene el material para brillar como abridor en las Grandes Ligas y seguir las huellas de los mejores peloteros en la historia de Nicaragua, Dennis Martínez y Vicente Padilla. Sin embargo, el primer bigleaguer pinolero en la historia de los Yanquis de Nueva York, se siente más atraído por la adrenalina del bullpen.

“Si me dieran a elegir, me gustaría ser relevista”, afirmó Loáisiga a los periodistas en Nueva York la tarde del viernes.

“La verdad es que si me preguntan que me gustaría a mí, yo diría que relevista, pero no hay nada decidido aún y estoy abierto a lo que sea, siempre voy a estar disponible para lo que me necesiten, ya sea como abridor o relevo”, aseguró el nica, ante las preguntas de los periodistas del rol que le espera este año.

Lea además: Este es el antecedente de los nicas en los primeros 60 juegos de una temporada, justo el recorrido de este año

En el spring training, Loáisiga estaba ganando la carrera por el quinto abridor de los Yanquis, pero la pandemia del coronavirus detuvo el inicio de la temporada en marzo y lo postergó hasta la última semana de este mes, y durante este proceso hubo variantes en el equipo, como la recuperación del tirador zurdo James Paxton, reduciendo las posibilidades de Loáisiga por integrar la rotación. Eso sí, su inclusión en el equipo no tiene dudas.

Los periodistas estuvieron curiosos acerca de la forma en la que Loáisiga se cuidó y se preparó en nuestro país.

“Tuve un pequeño retraso porque no estaban saliendo muchos vuelos de Nicaragua y hasta el día 5 de julio tuve la oportunidad de viajar”, contó Loáisiga. “En Nicaragua tuve la oportunidad de trabajar, de ver bateadores y de lanzar un par de juegos con equipos que estaban entrenándose y pude enfrentar a bateadores. Mi último juego fue el sábado pasado (4 de julio) y todo lo que hice fue bajo las recomendaciones de los Yanquis”, agregó.

Sobre las medidas de prevención del Covid-19, Loáisiga dijo que tuvo mucha precaución.

“Seguí las recomendaciones que había en el país y las que del equipo. Estuve alejado de lugares públicos en donde me pudiera en riesgo, seguí los protocolos de seguridad y gracias a Dios todo salió bien”, comentó el derecho pinolero de 25 años de edad, que va a su tercera temporada en las Mayores.

Aunque Loáisiga reveló su preferencia por ser un relevista, dejó claro que está listo para lanzar en cualquier rol.

“He sido un lanzador que me he ajustado a las condiciones que me ponen y es algo que me ha ayudado bastante y no creo tener inconvenientes esta temporada”, afirmó Loáisiga, quien en su carrera ha lanzado en 24 partidos, divididos en 16 como relevista y solamente ocho como abridor.

Estadísticas

Jonathan Loáisiga dice que elegiría ser relevista sobre abridor, aunque hasta el momento en su carrera los mejores números le han venido iniciando partidos.

Como abridor, Loáisiga tiene balance de 2-2 y efectividad de 4.50 en 30 innings, mientras que como relevista, su promedio de efectividad se eleva a 5.13 en 26.1 entradas, aunque su balance de ganados y perdidos es 2-0.

Loáisiga hizo su debut en Grandes Ligas en 2018 con un triunfo en Yankee Stadium, pero de forma general no ha escapado al maleficio de los nicas en Nueva York, porque ahí tiene cifras de 2-1 y efectividad de 5.58, mientras que en los partidos de gira, también tiene balance de 2-1, pero su efectividad es mucho mejor que en casa, con 3.86.

De forma general, en dos temporadas de experiencia en las Mayores, Loáisiga tiene balance de 4-2 en 24 juegos y efectividad de 4.79 en 56.1 episodios, con 57 hits, 28 bases por bolas y 70 ponches.