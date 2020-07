La Managua que ignora el distanciamiento social

En medio de la pandemia hay una Managua que ignora el distanciamiento social y las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir el contagio del Covid-19.

Un recorrido en una noche de viernes por bares, comiderías, discotecas, muestra a decenas de nicaragüenses que parecen que no temerle al coronavirus: no llevan mascarillas, no guardan la distancia, no toman ninguna medida para prevenir el contagio.

En Nicaragua, según las cifras oficiales se han registrado 2,846 contagios y 91 muertes, sin embargo, esas cifras han sido fuertemente cuestionadas. El Observatorio Ciudadano Covid-19 registra muchos más: 7,893 contagios y 2,225 muertes sospechosas por Covid-19.

Lea además: Si muero de Covid-19 u otra razón, ¿a qué tienen derecho mis familiares en el INSS, además de un ataúd?

A pesar de que expertos han advertido que la curva de la pandemia no ha disminuido en Nicaragua, la vida nocturna da la impresión que el país no vive en una pandemia. Los bares son unos de los lugares de mayor riesgo de contagio, de acuerdo a la Asociación Médica de Texas que elaboró una guía que brinda una escala de riesgo.

La escena es la misma en casi todos los sitios que visitó LA PRENSA: grupos de gente reunidos a menos de dos metros de distancia y sin mascarillas.

Epidemiólogos han dicho en reiteradas ocasiones que el régimen de Daniel Ortega ha querido aparentar una falsa normalidad sobre el control de la pandemia, y la población estaría cometiendo un grave error al no quedarse en sus casas.

Lea también: Estos son los lugares donde se registran el mayor número de muertes por Covid-19, según el Observatorio