Nicaragüenses varados en Guatemala esperan que les realicen pruebas de Covid-19 para seguir su viaje a casa

Un grupo de 44 nicaragüenses, entre ellos niños y embarazadas, que se encuentran desde hace cinco días en la frontera El Corinto, entre Guatemala y Honduras, recibieron buenas noticias. Las autoridades les informaron que en los próximos días podrán emprender el viaje a Honduras y luego hacia Nicaragua, informó la destacada atleta Sayra Laguna, quien es parte de la delegación.

«Dijeron que habían hablado con varias autoridades, no dijeron nombres, y aprobaron la entrada de nosotros. Este lunes es el día clave porque nos hacen la prueba del Covid-19. Si no se hace no se puede entrar a Honduras y Nicaragua», relata la atleta, quien dijo que una ONG de Honduras pagará las 44 pruebas.

La deportista aseguró que les dijeron que ya tienen los permisos para que pasen tanto para Honduras como a Nicaragua.

Laguna aseguró que el transporte ya lo tienen asegurado hasta Nicaragua. «Una organización nicaragüense en Honduras nos pagó dos buses para el grupo de mormones y los demás que estamos aquí», explica la deportista. «La comida no nos ha faltado porque nos han dado periodistas, el dueño de la gasolinera donde estamos durmiendo, ACNUR de Guatemala, el Ejercito y la Policía de Honduras. Ha habido muchas personas que nos han apoyado gracias a Dios».

Además agradeció de parte del grupo la incondicional ayuda de un sacerdote salesiano de Guatemala. «Muchísima gente se ha juntado a darnos apoyo y nos han traído comida, agua, víveres y kit de protección ante el Covid-19. Personas de Guatemala y Honduras nos han ayudado muchísimo, y gente de Nicaragua y otros países que han tenido la intención de hacerlo sin recibir nada a cambio», señaló Laguna, quien criticó además el nulo apoyo de organizaciones nicaragüenses.

Cumplimos 4 días en la frontera Corinto/ Guatemala-Nicaragua. Estoy con alergia en todo el cuerpo y necesito medicamentos lo más pronto pic.twitter.com/NlWY5ZOEYt — Sayra Laguna Zuniga (@sayjudoka) July 11, 2020

La situación de Sayra Laguna

La atleta nicaragüense, quien estaba en California desde enero estudiando especialidades en Crossfit, decidió regresar a su país tras la noticia de que su papá está delicado de salud. Ella cruzó por México hasta llegar a Guatemala, donde espera el permiso para seguir su camino hasta Nicaragua.

La travesía no ha sido fácil, tiene un cuadro alérgico desde hace tres días debido al estrés de la situación. «Imagino que es el lugar donde estoy. El nivel de estrés que tengo porque he llevado la información y coordinación del grupo y pienso que todo eso ha hecho que se me ponga esto. Esta es la segunda vez que me da fuerte. No soy alérgica a ninguna comida y he consumido solo agua en botella», comentó.

«Me dieron unos anti alérgicos y no me han hecho nada. La Cruz Roja vendrá este domingo a chequearme. Me dijeron que quizás el lunes manden un médico desde Tegucigalpa para verme. Si ando con esto llegando a Managua necesitaré que un médico particular me ayude porque no aguanto», aseguró.