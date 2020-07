OPS advierte sobre «falsa calma» de contagios Covid-19: «No sabemos la situación de la pandemia en Nicaragua»

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), advirtió esta mañana que no se puede bajar la gravedad de la pandemia mientras no se cuente con la información debida que señale la cantidad de casos y muerte, al responder a una pregunta relacionada a que en Nicaragua, se percibe una «falsa calma» de casos de contagios por Covid-19.

El doctor Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la OPS, durante la conferencia sobre los avances del Covid-19 en la región de las Américas, dijo que en el caso de Nicaragua, si bien la situación no pareciera grave como en otros países, no se puede determinar con certeza cuál es el verdadero impacto del virus porque no se cuenta con información detallada.

«Esta información no se comparte de forma debida, puede parecer que la situación no es tan grave como en otros países (pero) tenemos que ver lo que es el número de casos, cuáles es la situación de los servicios de salud, el número de muertes y una vez que se tenga esa información vamos a poder determinar lo que ha sido el impacto de este enfoque», declaró Ugarte.

Ugarte comparó la situación de Nicaragua con la de Suecia al decir que hay un abordaje similar sobre el manejo de la pandemia y que también “hay una gran diferencia” con los demás países que comparten las mismas condiciones. El país escandinavo no decretó la medida de cuarentena para contener los brotes y fue cuestionado por las altas cifras de muertes.

“Todos estamos aprendiendo lecciones y creo que es importante notificar cómo las autoridades nacionales están abordando la situación», expresó el funcionario.

Ugarte reiteró que la información que reciben de parte de las autoridades nicaragüenses es «sucinta y lo hacen semanal», es decir, el organismo recibe el mismo reporte que brinda el Ministerio de Salud a a la población: acumulado de números de casos, muertes, recuperados y activos.

«No hemos recibido información detallada como lo requiere el reglamento sanitario internacional, de modo que como resultado no podemos decir lo qué es la situación actual de Nicaragua en términos de la pandemia», agregó el funcionario, quien destacó que esto no solo es importante para los países vecinos, sino principalmente para la población para que puedan tomar medidas adicionales.

La semana pasada la OPS señaló que una información detallada y las pruebas moleculares serían la clave para conocer el comportamiento del virus en el país, lo que coincide con las manifestaciones que ha realizado el gremio médico, que sin la realización de pruebas para detectar el coronavirus y sin saber dónde están los focos de contagio, el país se mantiene en incertidumbre.

Esperan seguir con medidas

El organismo recibió con «alegría» la noticia de que el gobierno ha reducido las manifestaciones públicas, refiriéndose a la cancelación de la celebración del 19 de julio en el país, donde la militancia orteguista de todo el país se reúnen en la Plaza de la Fe, en Managua.

«Esperamos que puedan llevar a cabo estas medidas para reducir la transmisión y así salvar vidas», expresó Ugarte.

La OPS ya había hecho un llamado directo al régimen de practicar el distanciamiento social y había mostrado su preocupación porque se mantenía la convocatoria a actividades públicas.

Sin embargo, aunque el régimen suspendió su celebración partidaria, se mantienen en los departamentos y municipios del país las actividades como ferias, ligas deportivas, campeonatos, eventos culturales, lo que significa según epidemiólogos- el mismo riesgo de transmisión, por lo que las consecuencias serían que dentro de dos semanas se proyecten un nuevo pico de contagio.