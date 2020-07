Autopsia realizada a Naya Rivera, actriz de «Glee» reveló la verdadera causa de su muerte

El dolor está reciente. Su amigos de reparto de «Glee» nunca la olvidarán, menos Josey Hollis Dorsey, su pequeño hijo de 4 años, quien la acompañaba en el bote el día de su desaparición. La pregunta se repite desde el miércoles 8 de julio, el día que desapareció Naya Rivera​: ¿Qué fue lo que sucedió aquella tarde en el Lago Piru de California?

Este detallaba que se no encontró indicios de lesiones traumáticas ni enfermedades que pudieran haber contribuido al ahogamiento. Además, no se hallaron indicios preliminares de que drogas o alcohol pudieran jugar un papel en su muerte.

La conclusión del informe, en definitiva, fue clara: «La causa de muerte es ahogamiento. La forma de muerte fue accidental», se describió. Ahora, el paso siguiente es realizar más pruebas toxicológicas rutinarias de drogas y alcohol.

El sheriff del condado de Ventura, Bill Ayub, ya había adelantado el lunes que no había señales de suicidio u homicidio, y que pudo haber muerto debido a las traicioneras corrientes del embalse.

Según la información que las autoridades fueron recolectando a lo largo de estos días, Rivera se ahogó tras salvarle la vida a Josey Hollis Dorsey, su pequeño hijo de 4 años.

«Tras hablar con el hijo, sabemos que él y Naya nadaron en el lago en algún momento del día. El pequeño describió que fue ayudado por Naya para subir al bote, que lo empujó desde atrás hasta la cubierta», había explicado Bill Ayub.

El lago Piru es una reserva recreacional ubicada a unos 80 km al noreste del centro de Los Ángeles.

Más de 100 personas participaron en la búsqueda, que también incluyó helicópteros y barcos.

Con menos de 30 centímetros de visibilidad debajo del agua durante el día, se trató de una «operación compleja» incluso con el uso de equipos de sonar, señalaron las autoridades.

Rivera comenzó su carrera como actriz y modelo infantil en comerciales de televisión en Estados Unidos.

Pero es sobre todo conocida por interpretar a la animadora Santana López en Glee, serie que la convirtió en una estrella de la televisión estadounidense.

La comedia musical se emitió en la cadena Fox de 2009 a 2015.

En 2014, Rivera protagonizó la película de terror At the Devil’s Door («La elegida del mal»).

El mismo año se casó con el actor Ryan Dorsey, padre de su hijo y de quien se divorció en 2018.

En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, el pasado martes, la actriz posteó una foto de ella y su hijo con el título«solo nosotros dos».

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B

— Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020