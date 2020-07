Hackeo en Twitter: un ataque masivo lleva a Twitter a suspender las cuentas de numerosas personalidades

Políticos, multimillonarios, figuras artísticas y empresas de Estados Unidos fueron el objetivo de un hackeo masivo a cuentas de Twitter este miércoles.

Entre los afectados están los multimillonarios Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, el precandidato demócrata Joe Biden y hasta el músico Kanye West.

El ciberataque estaba relacionado con un presunto esquema fraudulento que involucraba la moneda virtual bitcoin.

«Todos me piden que retribuya y ahora es el momento», decía el tuit de la cuenta de Bill Gates. «Tú envías US$1.000, yo pongo US$2.000».

Los tuis fueron eliminados unos minutos después de ser publicados.

Ante la situación, Twitter tomó la medida extraordinaria de suspender la publicación de mensajes desde cuentas verificadas mientras investigaba lo ocurrido.

Los usuarios de esas cuentas tampoco podrían cambiar su contraseña.

Horas despupes, Twitter informó que fue un ataque «coordinado» dirigido contra sus empleados «con acceso a sistemas y herramientas internos».

«Sabemos que utilizaron este acceso para tomar el control de muchas cuentas altamente visibles (incluidas las verificadas) y tuitear en su nombre», dijo la compañía en una serie de tuits.

Mientras tanto, el CEO de Twitter, Jack Dorsey, tuiteó: «Fue un día difícil para nosotros en Twitter. Todos nos sentimos terrible de que esto haya sucedido».

Tough day for us at Twitter. We all feel terrible this happened.

We’re diagnosing and will share everything we can when we have a more complete understanding of exactly what happened.

💙 to our teammates working hard to make this right.

— jack (@jack) July 16, 2020