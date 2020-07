La historia del nicaragüense al que Estados Unidos eliminó de su lista de sancionados

CONTENIDO EXCLUSIVO.

El reconocido narcotraficante nicaragüense Bismarck Antonio Jirón Lira, quien se ha librado de largas condenas penales en Nicaragua por motivos inexplicables, ahora se salvó de estar en la «lista de indeseables» de las autoridades estadounidenses. Este viernes, el Departamento de el Tesoro de Estados Unidos sacó a este personaje fuera de la lista de personas sancionadas por esta entidad.

La razón para sacarlo de dicha lista manejada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) es desconocida, pero juristas consultados aseguran que es una práctica de las leyes estadounidense que cuanto «el cliente canta» y ayuda a llegar a otros «peces gordos», le perdonan las sanciones.

«La única explicación es que bajo prácticas judiciales de Estados Unidos, este señor haya cooperado en las investigaciones que conducen las agencias de investigación de ese país y que su cooperación haya sido sustancial para abrir otros casos. Esto es muy usual en el modelo estadounidense», explicó el exdiputado y jurista José Pallais.

El anuncio de la OFAC de que Lira Jirón estaba fuera de la lista de sancionados se dio a conocer este viernes en el mismo reporte en cual se anunciaron las sanciones contra Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del dictador Daniel Ortega, y su empresa de publicidad audiovisual Difuso Digital.

Lira Jirón técnicamente a recuperado todos sus derechos para poner tener activos y privilegios en territorio estadounidense y hacer negocios o empresas con operaciones en el país norteamericano.

Jirón Lira fue incluido en la lista de sancionados en 2013, señalado de tráfico de estupefacientes y lo mencionaban como líder de la célula nicaragüense de la banda Los Cachiros de Honduras.La justicia nicaragüense lo condenó varias veces a largas penas, pero no cumplió ni una de estas ya que misteriosamente, volvía a quedar en libertad.

La Policía nicaragüense dijo en su momento que Bismarck Jirón Lira era el principal operador del Cártel del Valle en Centroamérica y que operaba también con la estructura narco denominada «Los Cachiros» en Honduras para el tráfico de droga proveniente de Colombia.

Dos veces condenado por tribunales

Jirón Lira tiene antecedentes penales en Nicaragua desde el 2007. Fue condenado a 13 años de cárcel por transporte internacional de droga, pero la condena fue reducida a 5 años por magistrados de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua. Además, le suspendieron la pena y lo dejaron en libertad condicional, es decir debía firmar en los juzgados periódicamente, pero no se presentó y giraron orden de captura.

El 4 de agosto de 2012 cayó preso por segunda vez, pues tenía orden de captura. Ese día lo capturaron con más de 900 mil dólares. Fue condenado a 30 años de cárcel en el Juzgado Noveno Distrito penal de Juicio de Managua por lavado de dinero, crimen organizado y otros delitos.

En el mismo año fue procesado por otros hechos en el Juzgado Décimo Distrito Penal de Juicio de Managua, donde lo condenaron a 20 años de cárcel. Estas penas fueron unificadas y reducidas por los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en 2015, a pesar de la advertencia de organismos de seguridad de Estados Unidos de la peligrosidad de Jirón Lira por sus vínculos con el narcotráfico.

Después de la reforma de la sentencia, Jirón Lira fue puesto en libertad en agosto del 2015 por la juez Carmen María Velásquez Lazo, titular del Juzgado Segundo de Ejecución de Sentencia de Managua, por cumplimiento de condena.

Otros penalistas, que prefieren ocultar su nombre por razones de seguridad, coinciden con Pallais y dicen que «lo más probable es que Estados Unidos lo saca de la lista por haber obtenido de él alguna información importante para enderezar o apuntar acciones hacia personas con posición de mando o de control superior en la organización que él hubiera participado», refirieron.

«Los beneficios insólitos que le dio la justicia nicaragüense podría haber sido por razones irregulares, pero con Estados Unidos lo más seguro es que negoció su salida de la lista», dijo otro penalista.

Otras detenciones

La historia delictiva de Bismarck Jirón en Nicaragua no queda ahí según su expediente judicial al que se tuvo acceso. Éste interpuso un recurso de exhibición personal por amenazas de detención, el 15 de marzo de 2018, contra los oficiales Manolo Toruño, Martha Chow y Santiago Emilio Martínez. El expediente cayó en la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Nicaragua

Los magistrados de esta sala resolvieron a su favor y y ordenaron «respetar su libertad y seguridad personal». Sin embargo, el 29 de agosto de ese mismo 2018 fue capturado nuevamente por la Policía, la cual en rueda de prensa lo presentó junto a tres hombres más y reportó Jirón Lira formaba parte del grupo delictivo conocido como «Los Moncada», del que incluso era su líder.

«Los Moncada» fueron señalados de ser quienes supuestamente habían asesinado a tres hombres a balazos en Nueva Segovia, por el supuesto robo de 600,000 dólares que eran propiedad de Jirón Lira.

La Fiscalía los acusó de asesinato. El expediente quedó radicado en el Juzgado Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, ante el juez Alvir Ramos, quien archivó la causa por falta de mérito procesal y giró la orden de libertad el 8 de octubre de 2018 para todos los acusados, incluyendo a Jirón Lira.

«Las pruebas presentadas son generalizadas, el oficial código 1 no presenta bitácora, no hay seguimiento que demuestre la participación de los acusados en los hechos, no hay videos que demuestren día y hora de los hechos…», dice parte de la resolución judicial del 8 de octubre de 2018.

De Jirón Lira se volvió a tener noticia hasta este viernes 17 de julio que fue sacado de la lista de mafiosos y corruptos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.