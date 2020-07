Fue diagnósticado con cáncer, por lo que se quitó la gabacha de médico y por un tiempo usó la bata de paciente

Detrás de su rostro relajado y tranquilo, hay mucho qué contar… Hace tres años el especialista en Medicina y Cirugía, Giancarlo López Acuña, vivió el peor episodio de su vida, al ser diagnosticado con cáncer linfático. Relata que se le formó un ganglio (a nivel del cuello) en el 2017 y debido a su activo trabajo en el hospital donde laboraba le restó importancia.

Graduado de la Universidad Americana (UAM) en el 2013, López Acuña ganó una beca para estudiar un postgrado en Urgencias Pediátricas y ya para finalizarlo sentía una masa a nivel del cuello y lo fue dejando pasar porque estaba en exámenes finales.

“Al sentir los síntomas lo relacioné con estrés y tuve la mala decisión de automedicarme sin realizarme estudios, la masa empezó a crecer y yo a debilitarme, por lo que decidí ya en un estado comprometido realizarme un estudio de ultrasonido y biopsia refiriéndome los médicos a operación y quimioterapia, estuve hospitalizado casi tres meses, aunque tuve miedo, puse mi fe en Dios y enfrenté el tratamiento de la misma manera que suelo enfrentar muchas cosas como creyente y médico”.

Para este profesional de la salud, esta etapa fue un cambio radical. “Pasé de ser médico a paciente. Las personas ni me reconocían de lo quemado que se encontraba mi piel y de lo delgado que estaba, sin embargo mi fe y mi buen ánimo siempre se mantuvieron. De ser médico me volví un paciente y Dios era mi médico que me estaba curando. Esto es un milagro, volví a nacer. Estoy sano y solo tengo cicatrices que me recuerdan las maravillas que Dios hace”, refiere.

Un sueño cumplido

Estudiar la carrera de medicina no fue algo que eligió al azar. Desde pequeño ya corría por sus venas la pasión por ayudar a los demás. “Soy el segundo de tres hermanos y desde pequeño era el que los curaba cuando nos caíamos jugando, mi hermana menor siempre me decía que era su doctor, de ahí mi vocación de ser médico”, manifiesta este joven médico de 31 años.

Tras finalizar el postgrado se planteó tener un centro de atención pediátrico y el año pasado se le cumplió el sueño, lleva por nombre Centro Pediatrico MediKids Nicaragua.

Así mismo creó su propia fundación que se llama “Por la salud de Gian”. “Tiene como objetivo recrear a niños con cáncer del Hospital La Mascota y a niños de comunidades de bajos recursos, ya llevo tres años y cada vez se unen más personas a esta causa”, dice López Acuña, quien lleva 7 años ejerciendo la medicina.

“Tras recuperarme del cáncer con el lema “Manos que dan nunca están vacías”, se realizaron varias actividades en pro de los niños con Cáncer de Hemato-Oncología de la Mascota, tres veces al año como parte de la fundación y con respecto a la clínica la iniciativa fue de mi madre. Mi abuela diabética e hipertensa necesitaba la atención de un médico presencial y que mejor opción que la de su nieto,aún sabiendo que mi área es pediatrica), por lo que decidí inaugurar el proyecto de MediKids”, manifiesta el joven que se define como una persona positivo, dinámica, con alto sentido de superación y servicio, sensible al dolor de sus pacientes y con la fe puesta en Dios.

Llama a cuidarse

Al consultarle sobre las medidas que está tomando para atender a los niños, menciona que en MediKids desde que el paciente solicita una consulta siempre realiza una entrevista vía online para indicar si solicitará exámenes especiales antes de asistir a la consulta y brindar un diagnóstico confirmado. Actualmente según el resultado de los exámenes, se valora si el paciente será atendido de forma online o presencial tomando todas las medidas de prevención cómo un familiar sin signos de enfermedad por paciente, ambos obligatoriamente con mascarilla.

Actualmente está trabajando en línea. “Nicaragua se ha ido adaptando al medio cibernético, por ejemplo ahora los niños reciben clases y realizan tareas de forma online; y al igual sus trabajos realizan home office, es por ello que muchos para evitar mayor contagio han optado por esta plataforma viendo efectos deseados”, añade.

Sobre cómo está sobrellevando la pandemia, López Acuña, menciona que al igual que muchos colegas “nunca nos sentimos preparados ante una adversidad tan grande como una pandemia y menos con un virus que vino a cambiar todo el protocolo tratamiento y cuido ante un paciente, en lo personal sentí temor al ver que la misma OMS no daba respuesta para la seguridad de la población y las cifras de muerte elevaban drásticamente por lo que me di a la tarea de informarme día a día para brindar seguridad a mis pacientes y familiares tomando todas las medidas de higiene, seguridad y de prevención para evitar el contagio”, manifiesta.

¿En tu caso por todo lo que pasaste del cáncer, corres más riesgo de adquirir el covid en comparación a una persona que está más sana?

Realmente todos estamos expuestos a adquirir el virus, ya que aún no existe cura, solo en nuestro sistema inmunológico es el que da la respuesta ante esta enfermedad. Unos podrían ser asintomáticos y otros lamentablemente con una comorbilidad como el tabaquismo, hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes, cardiópatas y cáncer podrían desarrollar la enfermedad de forma crítica. En lo personal Gracias a Dios este mes cumplo un año de estar completamente sano y tratando de mantener mi sistema de defensa lo más fuerte que pueda.

Su aporte a la salud

Al consultar cuál ha sido su aporte en la lucha contra el covid, menciona que ante tanta histeria colectiva, falsa información y automedicación, se dio a la tarea de realizar un estudio con 45 artículos de cómo actúa el COVID-19 en los niños, “en donde se pudo concluir que la mayoría son asintomáticos por una respuesta inmunológica adaptativa y otras hipótesis, sin embargo, eran transmisores del virus creando contagio a los más susceptibles”, dice.

Para finalizar aconseja a las personas que aún no han tomado con seriedad la pandemia y hace un llamado a tomar las medidas necesarias. “Al principio sentí mucha indiferencia con personas que pensaban que el virus era una estrategia o una farsa, lamentablemente fueron las primeras personas en caer o fallecer por la enfermedad. Ahora todos estamos conscientes que esta enfermedad es real y es necesario cumplir con todas las medidas que están siendo orientadas por la OMS. Que con un lavado de manos y mascarilla podría salvar una vida y su vida”.

Sus gustos

Comida favorita: Carne de res asada con tajadas y chile.

Libro favorito: La última lección de Randy Pausch, me identifico muchísimo luego de haber atravesado por el cáncer con una frase que dice: “Me enfrenté a mi tratamiento de la misma manera que suelo enfrentarme a muchas cosas: como científico… y en mi caso como médico”.

Antes de acostarse: Pronuncio: “En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me hacés vivir confiado”, palabras que mi madre nos enseñó desde niño.