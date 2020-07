¿Por qué ninguna empresaria quiere ser presidenta de Cosep?

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Desde su fundación hace 48 el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) nunca ha sabido qué es estar liderado por una empresaria. En casi medio siglo de existencia la silla principal de la cúpula empresarial ha estado ocupada por 15 representantes masculinos, una realidad que apunta a mantenerse en las próximas elecciones de dicha organización, porque pese a que hoy más que nunca las principales cámaras empresariales están en manos de mujeres, ninguna ha expresado su interés de presentar una candidatura, ahora que el modelo del candidato único llegó a su fin.

Actualmente en el Consejo Directivo de Cosep hay ocho mujeres, que están al frente de las cámaras empresariales que representan a los sectores económicos más golpeados por la crisis económica y política, lo que indicaría que los esfuerzos para mantener a las actividades económicas a flote están siendo impulsados por empresarias, muchas de ellas con una larga trayectoria en la vida gremial empresarial, lo que representa una oportunidad de oro para el Cosep en las elecciones de septiembre próximo.

En el Consejo Directivo de Cosep están: Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur), Ximena González, presidenta del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (Inde), Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN), Lesli Martínez, presidenta de la Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC), Hilaria Salinas, presidenta de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur) y Rossana Terán, presidenta de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Andiprofa).

Pero también están Verónica Herrera, presidenta de la Cámara de Microfinanzas (Asomif) y Miriam Fonseca, presidenta de la Confederación de Asociaciones Profesionales de Nicaragua (Conapro), aunque estas dos cámaras no están habilitadas para votar porque son socias concurrentes.

LA PRENSA intentó comunicarse con las ocho mujeres, pero al final solo logró hablar con cuatro: Lucy Valenti, Carmen Hilleprandt, Ximena González y Lesli Martínez, quienes dieron a conocer los retos a los que se enfrentan, además de dejar claro que ninguna tiene aspiraciones, pese a que están habilitadas para ser candidatas, a la presidencia de Cosep por este momento.

Mujeres han ganado su espacio en el Consejo Directivo de Cosep

A criterio de Ximena González a lo interno de Cosep se ha avanzado en el tema de género, pero sin duda cree que hace falta mejorar para que se rompa con estereotipos y vicios del pasado.

“Considero que el hecho de que hayan ocho presidentas mujeres en estos momentos (30 por ciento del total de presidentes) ya es un avance, aunque se deben ampliar y fortalecer esos espacios definitivamente; muchas veces nuestra cultura y sus vicios no nos ayudan, tampoco nuestra actitud, al no darle la prioridad en nuestras vidas el alcanzar esos cargos y por eso las mujeres tenemos que estar presentes, participar de forma beligerante, empoderarnos y trabajar duro para conseguirlo”, sostuvo González.

Mientras tanto Carmen Hilleprandt como Lucy Valenti coinciden que ha habido avance en el tema de género, pero que no ha sido suficiente.

“Si hoy hay más mujeres presidentes de cámaras, —somos ocho en total, aunque solo seis votamos—, es por la apertura que en nuestros gremios específicos ha habido para las mujeres; y el espacio y liderazgo que nos hemos ganado. Es una labor propia de los gremios, no del Cosep”, sostuvo Valenti.

Un claro ejemplo es Carmen Hilleprandt, quien es la primera mujer presidenta de la Cámara de Comercio en 128 años, desde su fundación.

Al respecto Hilleprandt considera que “hoy en día es cuando más mujeres presidentes de cámaras hay en la historia gremial, es un buen camino, pero falta mucho por hacer a través de educación y liderazgo. Aunque no me postularía a presidencia de Cosep ya que solo tengo un año y medio en la Cámara de Comercio y por ser un gremio tan relevante y con tantas necesidades actualmente, me gustaría seguir sirviendo a la misma”.

En tanto Lesli Martínez, quien también representa un gremio que ha sido copado por hombres, señala que en Cosep, todos los espacios han sido ganado, lo que “demuestra lo destacadas y capaces que son las mujeres en el sector privado”.

Candidatura de mujeres a la presidencia de Cosep no prospera

Cosep, es una organización de mucho peso a nivel nacional ya que representa a todos los sectores productivos. Sin embargo en los últimos años ha estado en el ojo de huracán por el modelo de diálogo consenso que se estableció con el régimen de Ortega, pero también por la falta de renovación de liderazgo.

A dos meses de las elecciones en Cosep, solo se conoce de la candidatura de Mario Hanon, presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda) y Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), que buscan relevar a José Adán Aguerri, que ha permanecido en la presidencia por 13 años consecutivos.

Valenti comenta que a las mujeres no se les ha permitido ostentar la presidencia de Cosep, cuando realmente tienen todas las capacidades para ejercer el cargo.

La única vez que una mujer presentó una candidatura a la presidencia del Cosep fue en 1997. Se trató de la empresaria Lucía Salvo (q.e.d), quien perdió frente a Gerardo Salinas (q.e.d).

Esto dicen cuatro de las ocho mujeres que lideran cámaras

“A inicios del año 2000, no recuerdo el año específico, Canatur no era aún miembro del Cosep. Doña Lucía Salvo una mujer empresaria extraordinaria e intachable, con quien tuve el honor de fundar el Congreso Permanente de Mujeres Empresarias, presentó su candidatura, nominada por APEN y fue duramente atacada por sus colegas varones por su “atrevimiento” de postularse a la presidencia de una organización pensada para hombres, como si las mujeres no jugáramos también un rol importante en el desarrollo económico del país”, expresó Valenti.

Años después, Valenti exteriorizó su interés en la presidencia de esta cúpula empresarial, pero tampoco tuvo el respaldo.

“Cuando llegué al Cosep al ser electa presidente de Canatur y siendo ya presidente José Adán, durante el proceso de reelección para su segundo período, manifesté mi interés de postularme a la presidencia, para lo cual pedí el respaldo de las cámaras para ocupar la primera vicepresidencia y poder demostrar desde ahí mi capacidad para aspirar a la presidencia el año siguiente. La respuesta de la mayoría de las cámaras fue castigarme por mi atrevimiento de aspirar a ese puesto y me mandaron a la quinceava vicepresidencia”, narra Valenti, quien es una de las empresarias más conocida en la gremialidad.

“Sigo pensando que el Cosep, dominado por los hombres, no está listo todavía para tener una mujer presidente, aunque aclaro que las mujeres sí lo estamos”, sentenció.

¿Cuáles serían las ventajas de una mujer al frente de liderazgo de Cosep?

El hecho es que aunque a las mujeres se les ha limitado su aspiración a la presidencia de Cosep, todas las que son miembros del Consejo Directivo son muy capaces, señala Ximena González.

“Las mujeres toman decisiones más equilibradas, ya que tomamos en cuenta temas no solo meramente productivos, si no que vemos todo de una manera más integral para el ser humano. Así mismo, las mujeres estamos acostumbradas a realizar varias tareas a la vez o a asumir varias responsabilidades de manera simultánea y eficiente, lo cual nos permite avanzar y cumplir en muchas cosas. También podemos asumir retos y riesgos con valentía y fortaleza. La mujer tiene mucha capacidad de resiliencia, indispensable para resistir, sobrellevar problemas y retos y superarlos con éxito”, explica González.

“He escuchado muchas voces de colegas que dicen que las mujeres que estamos en cargos ejecutivos de este tipo somos más dedicadas, disciplinadas y yo le agregaría que nos atrevemos a retarnos a nosotras mismas ante una responsabilidad de este nivel”, sostuvo Martínez.

Al respecto la diputada liberal Azucena Castillo, quien también fue gerente de la Asociación de Productores y Exportadores (APEN), señala que toda mujer debe ganarse un puesto por mérito y no por el hecho de ser mujer, porque de otra manera solo se estaría cumpliendo con una cuota de poder.

Castillo expresó que las mujeres dentro de Cosep deben ser firmes y no deben dejarse doblegar por las voces de los extremos.

«La mujer no se debe imponer por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de hacer las cosas bien, porque tienen la capacidad, debemos de demostrar que nos ganamos ese puesto, eso es clave»,dijo.

Erwin Krüger, expresidente de Cosep manifestó que hay mujeres muy valientes que han mostrado su liderazgo y que se merecen una oportunidad de liderar la principal asociación empresarial del país. “Tenés a mujeres como Lucy Valenti, doña Carmen Hilleprandt y Ximena de Inde, que han sido muy buenas líderes”, afirmó.

“En la historia de Cosep no ha habido una mujer presidenta porque antes las mujeres no se involucraban tanto, ahora sí y están mucho más preparadas, son proactivas, porque las mujeres son iguales o más competentes que los hombres. Hoy en día es normal tener a mujeres en posición de liderazgo, se les aprecia y admira mucho porque realmente las mujeres son muy éticas”, dijo Krüger.

¿Si fuera presidenta de Cosep que reformas impulsaría?

A las líderes del Cosep se les preguntó qué reformas impulsarían si fueran presidentas de Cosep y la mayoría coincide en que deben haber cambios en los estatutos, mayor organización y mejor comunicación.

“Primeramente creo que es fundamental para la gobernanza del Cosep, garantizar un modelo de organización moderna y sostenible en el tiempo que hagamos un análisis profundo de sus estatutos, que nos permitan contar con una organización empresarial acorde con las grandes transformaciones que el país necesita para salir de la pobreza y alcanzar un desarrollo humano sostenible”, dijo Valenti.

Al respecto Hilleprandt considera necesario que funcione una gobernanza clara “en base a los nuevos cambios que se están dando a nivel global y local y de igual forma tener insumos de todas las cámaras para ver la forma de fortalecer de manera transversal a los sectores y buscar una participación más activa de cada sector. El rol de la cúpula es ser un facilitador y no competir con las gremiales. Muy importante es buscar recursos para proyectos que beneficien a los sectores más vulnerables como son las pymes”.

Por su parte, Martínez, de la Cámara de la Construcción, considera que se debe impulsar la Responsabilidad Social Empresarial y “luchar desde el Cosep para hacer lobby en la Asamblea Nacional y los gobiernos de turno y junto a la academia formular planes reales justos para que el Estado ejecute y cumpla como la ley así lo manda, el llevar a cabo planes de cumplimientos de la educación primaria y secundaria y esta última con un título de técnico, impulsar la creación masiva de instituciones técnicas y las certificaciones de especializaciones de oficios en todos los sectores productivos privados y empresariales del país”.

Mientras que González entre varias cosas considera que debe haber una organización más horizontal que vertical. “El centralismo y la concentración de poder, no abonan ni facilitan que se alcancen los resultados de forma más eficiente, rápida y para mayor impacto o incidencia”.

Además considera que se debe “instituir normas, políticas y acciones que promuevan la proliferación, formación, desarrollo y participación de líderes empresariales y sociales, con bastas capacidades profesionales, habilidades y principalmente con valores éticos, humanos y patrios, todo como un mecanismo generador e impulsador de los mismos, para que se provoque una generación constante y cíclica de personas competentes dispuestas e interesadas en servir a la gremialidad, a las empresas y a la comunidad, a través del cual se promueva el relevo de líderes y su sucesión”.