Yanquis y Dodgers, los favoritos para llegar a la Serie Mundial, se lucen en el día inaugural de las Grandes Ligas

Los Yanquis de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles dieron un primer paso firme en lo que muchos esperan sea un camino que los encuentre en la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Dos de los equipos más poderosos y populares del beisbol, le dieron un toque especial al esperado inicio de la temporada de las Ligas Mayores, que estuvo retrasado por más de tres meses debido a la pandemia del Covid-19.

Los Yanquis vencieron 4-1 a los campeones mundiales, los Nacionales de Washington, con Gerrit Cole superando a Max Scherzer, en duelo de “caballos grandes”. El juego fue recortado a cinco entradas por lluvia y el nuevo “as” de los Yanquis caminó toda la ruta, con picheo de un hit y una carrera, que fue por jonrón de Adam Eaton en el primer episodio, mientras abanicada a cinco.

En tanto, Scherzer recetó 11 ponches en 5.1 episodios, pero admitió cuatro anotaciones limpias y seis imparables, entre ellos un trancazo de 459 pies de recorrido de Giancarlo Stanton, quien además agregó un sencillo y en total produjo tres carreras.

Mientras los Yanquis lucen potentes con Stanton y Aaron Judge sanos, más Gleyber Torres y Gary Sánchez alcanzando su mejor forma, los Nacionales se mostraron disminuidos con una tanda central compuesta por Starlin Castro, Howie Kendrick y Eric Thames, tras perder a Juan Soto, quien dio positivo al virus. De cualquier manera, con Scherzer y Stephen Strasburg como una de las mejores parejas de abridores, siempre tendrán una oportunidad de llegar lejos.

Cole enfrentó a los Nacionales en la pasada Serie Mundial cuando tiraba para los Astros y tras perder el juego uno, los derrotó en el partido cinco, aunque en el sexto se coronó Washington.

Dodgers constundentes

Por otro lado, en Los Ángeles, los Dodgers no pudieron echar mano de su viejo roble, Clayton Kershaw, quien sintió rigidez en la espalda, pero demostraron la profundidad de su staff, al entregarle la pelota al novato Dustin May, quien no lo hizo mal, mientras Kike Hernández era el eje de la ofensiva con cuatro hits, entre ellos un jonrón, más dos carreras anotadas y cinco impulsadas, para derrotar 8-1 a los Gigantes de San Francisco.

Mookie Betts se estrenó con los Dodgers con un hit y una carrera anotada en cinco turnos, apenas un día después de conseguir un súper contrato de 365 millones de dólares por 12 temporada en Los Ángeles.

El juego llegó al último tercio empatado a una carrera, hasta que los Dodgers hicieron un racimo de cinco en el séptimo, que incluyó un sencillo impulsador de dos de Kike, quien además era el productor de la primera carrera del equipo. Y como si no fuera suficiente, el boricua se voló la cerca con uno a bordo en el octavo para dar el tiro de gracia.

El relevista Adam Kolarek fue el ganador y el también relevista Tyler Rogers cargó la derrota. May fue el primer novato en abrir un juego inaugural para los Dodgers, desde Fernando Valenzuela en 1981 y Kike es el primer camarero de cinco remolques el primer día, desde que Joe Morgan lo hizo con los Rojos en 1978.

Temporada de 60

Recordemos que la temporada regular de las Grandes Ligas será de solamente 60 partidos, así que cada juego cuenta, aunque por otro lado se amplió de 10 a 16 la cantidad de equipos que entrarán a los playoffs en esta singular campaña.

Solamente dos partidos fueron parte del día inaugural de la temporada 2020 de las Mayores, pero este viernes entrarán en acción el resto de conjuntos.

Nicaragua está representada en el mejor beisbol del mundo con dos peloteros: el lanzador Jonathan Loáisiga, de los Yanquis de Nueva York, y el tercera base Cheslor Cuthbert, de los Medias Blancas de Chicago.