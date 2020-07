Stanley Loáisiga, mánager de los Dantos: «Por poco no meto a Mike»

Una serie de tanta intensidad y dramatismo, no podía tener un mejor final. Un jonrón de Mike Loáisiga en el inicio del noveno episodio, rompió un empate y llevó a los Dantos a una emocionante victoria de 9-8 sobre Estelí, en el juego decisivo por el boleto a la Serie Final del beisbol nicaragüense.

Mike atravesaba un prolongado slump, lo que junto a ser hijo del mánager, Stanley Loáisiga, lo convirtieron en centro de muchas críticas, y el estratega de los Dantos se encontró con un dilema cuando necesitaba un bateador emergente en la séptima entrada: ¿Mike o Francisco Hurtado?

“Mike es muy joven (20 años de edad), pero fíjate que tiene experiencia. Cuando estuvo firmado con los Dodgers fue el jugador más valioso de una serie final en la liga de Dominicana y se de lo que es capaz, pero también sabía que lo estaban criticando mucho por ser el hijo del mánager, como si fuera un delito. Entonces también pensé en Francisco Hurtado, pero consideré que a pesar que es mayor que Mike no tiene experiencia, entonces mi instinto me dijo que Mike era la mejor opción, y los coaches me lo dijeron también. Gustavo Martínez también se me acercó y me dijo que Mike era él hombre para ese momento y gracias a Dios conectó un doble importante en el séptimo ininng, luego cometió error que nos comprometió, pero después dio el jonrón de la victoria y me sentí con una emoción inmensa”, relata Stanley, quien en su año de debut como mánager está en la final del Pomares ante el Bóer.

“Siempre le digo a mis peloteros que en la banca muchas veces están los héroes. Cuando Dios tiene un propósito para vos, es difícil que te salgan mal las cosas”, agregó Stanley.

Final inicial el domingo

Los Dantos ganaron una emotiva serie que se fue al máximo de siete partidos y ahora se alistan para enfrentar a la tribu a partir del próximo domingo.

El juego final de la serie en el estadio Rufo Marín, de Estelí, estuvo cargado de muchos momentos polémicos, como en el cierre del séptimo episodio, cuando los norteños empataron el encuentro a ocho carreras y con un elevado al jardín derecho, Bryan Trujillo hizo pisa y corre de la tercera base hacia el plato, para poner arriba a Estelí 9 a 8, sin embargo en una oportunidad apelación de Stanley, pusieron out a Trujillo porque arrancó antes que el fildeador Sandy Bermúdez tomara la pelota.

La controversia fue mayor porque con el elevado que Trujillo hizo pisa y corre, Jacksell Mairena fue puesto out en la tercera base para finalizar la entrada, aunque la carrera de Trujillo era valedera porque cruzó el plato antes de la jugada en la tercera. No obstante, los Dantos reaccionaron y apelaron la jugada de Trujillo, quitándose de encima una carrera, lo que al final marcó la diferencia en el partido.

“Le dije al árbitro que estaba apelando el pisa y corre, que el corredor de la tercera salió adelantado antes que Sandy Bermúdez tomara el batazo. Yo lo vi que salió antes y le grité al umpire, y gracias a Dios el árbitro estaba encima de la jugada. Lo bueno fue que el árbitro se ubicó bien y tuvo un buen ángulo para apreciar bien la jugada”, comentó Stanley, quien fue generador de muchas discusiones entre los fanáticos por sus decisiones como mánager.

“Me critican que puse a dos receptores en la alineación, pero estábamos buscando más ofensiva. El Bóer también lo hace con Janior Montes y Wiston Dávila. Sobre el manejo de los lanzadores y en especial de Oscar Rayo que entró temprano en el juego y muchos dicen que es muy joven, yo les quiero decir que este muchacho tiene el temple de un veterano, como mánager conozco a mis jugadores y él me ha demostrado que tiene para sacar outs en ese tipo de momento y por eso no dudé en traerlo. Por otra parte, cuando perdimos a Leonardo Ortiz por un tirón muscular y metimos a Engell Suárez, lo tuvimos que sacar al poco tiempo porque lo sentí muy ansioso. Se trata de un chavalo de 18 años con un gran futuro, pero le estábamos dando mucha responsabilidad en ese momento”, explicó Stanley.

¿Cuántas bajas?

Ofilio Castro y Leonardo Ortiz salieron del partido por tirones musculares. Este jueves fueron chequeados y los Dantos confían que con los días de descanso antes del inicio de la Serie Final el próximo domingo, ambos estén recuperados.

En el caso se Ofilio, se perfila a ser el bateador designado, dejando a Omar Mendoza en la tercera base y Mike Loáisiga en segunda.

Ortiz estaría detrás del plato si se encuentra saludable, sino Juan Blandón se haría cargo del peto y la careta.