El mensaje de despedida de Inés López antes de entregar su corona

Inés López Sevilla, Miss Nicaragua 2019, está a pocos días de entregar su corona. Esta joven capitalina, de 19 años, se define como una persona perseverante, sincera, pero ante todo respetuosa, “soy muy sensible aunque proyecto un carácter fuerte”, dice. Ella tuvo la responsabilidad de representar al país en Miss Universo 2019, en Atlanta, EE.UU.

Este sábado 8 de agosto, en el hotel Holiday Inn, se realizará la elección y coronación de la nueva soberana de la belleza nacional 2020 e Inés aconseja a la ganadora “que en cada una de las decisiones que realice tome muy en cuenta primeramente a Dios y segundo a la dirección de la organización, porque llega un punto donde todo el mundo quiere opinar pero lamentablemente no es posible escuchar tantas voces a la vez, entonces lo más conveniente es que se enfoque en la voz de Dios y de la organización”.

¿Algún día soñaste con ser Miss Nicaragua?

Sí, desde los 7 años aproximadamente.

¿Qué significó para vos ganar el concurso?

Significó una lección de Dios para mi vida, ya que me enseñó que soy una mujer digna, merecedora y capaz.

¿Cambió en algo tu vida al ganar una corona, sí o no, y en qué?

Sí, muchísimo. Desde mis costumbres hasta mi manera de ver las cosas.

¿Qué planes vienen para Inés después del 8 de agosto?

Pues ahorita no tengo algo en específico, pero entre los principales está culminar mi carrera con mucha dedicación.

¿Cuál sería tu principal consejo para las ocho candidatas a Miss Nicaragua?

Que lo disfruten, que sean ellas mismas, porque aparentando ser alguien que no sos no se llega a nada.

¿Cómo fue tu experiencia en Miss Universo?

Una experiencia única, inigualable… es un completo ajetreo, pero algo lindo que me marcó de por vida y me llenó de muchísimo orgullo.

¿Cambiarías algo de tu participación en la contienda universal?

No cambiaría nada, pero creo que me hubiese gustado tener para ese entonces los conocimientos que ahora tengo.

¿Volverías a competir en un concurso de belleza?

Nacional no, ya que Miss Nicaragua para mí es el más importante del país, y me siento más que contenta con este logro. Internacional, aún no lo sé, que Dios se encargue del resto.

¿Cómo era la Inés antes de Miss Nicaragua y cómo es la de ahora?

Súper tímida, insegura, y creo que hasta cierto punto el autoestima no me ayudaba. Ahora soy todo lo contrario a lo antes mencionado y me encanta compartir con las personas consejos claves que en su momento a mí me ayudaron muchísimo.

Un deseo para Nicaragua.

Para mi país deseo una patria que tenga la libertad de expresar su sentir con amor y respeto, una tierra en donde nos amemos y luchemos por el bienestar de cada uno de nosotros sin afectar a nadie.

