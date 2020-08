Adiós al Chavo del 8: la razón por la que «Chespirito» y sus icónicos programas de TV dejaron de emitirse en todo el mundo

Los reconocidos personajes del Chavo del 8, la Chilindrina, Quico y el profesor Jirafales-, el Chapulín Colorado y el doctor Chapatín se dejaron de ver este fin de semana en los diferentes canales donde aún se transmitían en cerca de 20 países.

Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños «Chespirito» -el creador de todos estos icónicos personajes televisivos y que falleció en 2014-, fue quien dio la noticia este fin de semana.

«Mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo», tuiteó el hijo del querido comediante.

De acuerdo a varios medios locales, se trata de una disputa entre la cadena Televisa, dueña de los derechos del programa; y la familia de Gómez Bolaños, quien es propietaria de los derechos de explotación comercial de los personajes.

El canal brasileño SBT, que emitía estos programas hasta el fin de semana, confirmó haber recibido una notificación de Televisa para informar sobre la suspensión del contrato «por un problema pendiente de resolverse con el titular de los derechos de las historias».

Red Bolivisión también anunció que su suspensión «temporal» en Bolivia se debe «a desacuerdos entre los dueños de los derechos».

Televisa no ha realizado comentarios al respecto ni respondió a una solicitud de información por parte de BBC Mundo.

Tampoco Grupo Chespirito, empresa que maneja las licencias de explotación comercial de los personajes y que es dirigida por Gómez Fernández, difundió más detalles del conflicto.

Pero quien sí rompió el silencio para aclarar lo sucedido fue Edgar Vivar, quien interpretó a personajes como Ñoño y el Señor Barriga en «El Chavo del 8».

Entrevistado por la emisora Radio Fórmula, el actor desveló que Chespirito había cedido a Televisa los derechos de sus personajes hasta el 31 de julio de 2020.

Al alcanzarse esa fecha, «no se renovaron esos derechos, la empresa Televisa no quiso pagar», dijo Vivar, quien aseguró tener la información «de primera mano» tras haber hablado con Gómez Fernández, hijo del comediante.

Vivar agregó que, al no haberse llegado a un acuerdo, los derechos son ahora propiedad de los herederos y podrían ser comprados por otros canales.

La también hija del fallecido actor, Graciela Gómez Fernández, se mostró crítica al conocerse la cancelación de los programas: «Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirme que ya no valen nada».

Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo… Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia.

— GRACIELA GOMEZ FDZ (@GracielaGomezF) August 1, 2020