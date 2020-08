El técnico que llevó a Honduras a tres mundiales analiza su posibilidad como nuevo seleccionador y la etapa de Henry Duarte

José Valladares parece el candidato más idóneo para el puesto de seleccionador nacional. El entrenador que llevó a la Selección Sub-17 de Honduras a tres mundiales espera paciente la decisión del Comité Ejecutivo de la Fenifut, que se reúne este martes para al menos eligir a los tres finalistas al cargo. «Lo importante es que tomen la mejor decisión», asegura. «Como persona que he estado involucrada en el futbol de Nicaragua quiero que haga cosas importantes y trascienda».

Valladares señala que siente un cariño muy especial por Nicaragua por abrirle las puertas en el futbol (2009 al 2011), que después lo llevaron a la Sub-17 de su país, y darle a sus últimos hijos con su actual pareja. El director de reservas del Real España catracho en esta entrevista habla abiertamente sobre la posibilidad de ser el nuevo seleccionador, su conocimiento del futbol nacional y la etapa de Henry Duarte.

Muchos lo que quieren como seleccionador, ¿es una motivación extra o genera presión?

Es un proyecto interesante ser seleccionador. Desde hace días se me vincula y me llena de satisfacción. Hay que esperar la decisión porque no la tomo yo. Se me han solicitado ciertas cosas y he entendido que tienen varios currículos. Al final tomarán la mejor decisión y que la decisión que tomen sean la mejor para que tenga frutos en el futuro. Independientemente que la persona elegida no sea yo, ojalá pueda superar esa vara alta que dejó (Henry) Duarte. Si me tocara, trabajaré mucho para alcanzar esos objetivos.

¿Qué le han solicitado?

Mi currículo. Supongo que también hicieron con otros, a través de contratistas u otras personas, que los consideran idóneos para su proceso. Ser seleccionador es para un proceso largo. Tengo la experiencia de trabajar con adultos, selecciones, escauteo que a través de un proyecto desarrollamos. Espero que la decisión que tomen sea la mejor. Si se diera habría que sentarse, plantear el proyecto, cuál es su objetivo, un proyecto a largo plazo a través de una buena planificación, intentar definir cosas para el futuro del país. Ellos lo meditarán para tomar la mejor decisión.

Le interesa un proyecto a largo plazo….

Un proyecto a largo plazo te dan frutos en selección. En un equipo de futbol son proyectos a corto plazo. Las federaciones en todos los países del mundo son a largo plazo en miras a objetivos cortos, mediano y largo. El objetivo principal se alcanza en la medida que logran los demás. Esto solo una hipótesis. Hay que esperar que tomen la mejor decisión y si me elijen, hay que sentarse y presentar un proyecto interesante.

¿Ha tenido contacto con la federación?

Solo mi pidieron currículo. Dentro de la solicitud del contrato, van unas pretensiones económicas. Si ellos me consideran hay una disponibilidad de mi parte.

Fenifut descartó a un técnico que pidió 12 mil dólares, ¿su propuesta es acorde a la realidad?

Considero que sí. Lógico que haces una propuesta te solicitan cuánto querés ganar. El que contrata de acuerdo a sus ingresos y su forma de obtenerlos negocia. Si le interesa un currículo dice esta es nuestra propuesta. Muchos de las federaciones han estado en clubes y saben cómo es la parte contractual: uno hace una propuesta y a partir de ahí, si hay un interés, se negocia. Mi solicitud está de acorde a lo que federación puede tener. Hice una propuesta y al recibir la contrata puesta, se dialoga.

En 2015 se reunieron con usted para el cargo, ¿exactamente cómo fue?

Tenía el proyecto de la Sub-15 para el mundial de Chile que llevaba dos años y a los 22 meses no lo podía abandonar. Simplemente quise cumplir el compromiso que tenía con la federación Honduras. Estábamos a 40 días de empezar la eliminatoria, me reuní en enero con don Jacinto Reyes (expresidente de Fenifut) y a finales de marzo estaba el Premundial. Le si dije que me esperaba para el 1 de abril estaría bien porque si clasificábamos iba dejar de ir al Mundial para tomar la Selección y si no clasificaba hasta ahí llegaba mi contrato. Si la federación consideraba que continuara en otro proyecto había que iniciarlo, no es lo mismo desistir al inicio de un proyecto que dejarlo en el camino. Entiendo que la federación tiene un partido en marzo y no podía esperar.

¿Cómo entrenador está capacitado para el reto?

Tengo la experiencia de competir contra el Caribe, Norteamérica y no digamos en Centroamérica. Conozco el futbol de cada uno. A Estados Unidos lo dejamos eliminado en el Premundial Sub-17 de 2013 y en 2015 lo mandamos a repechaje quedando en el primer lugar del grupo. De igual forma me ha tocado enfrentar a selecciones sudamericanas como Ecuador, Chile, Colombia y Perú, y de otros continentes. Tengo 12 juegos a nivel de Copa Mundial de FIFA Sub-17 y eso da un conocimiento para poder desarrollar un proyecto como seleccionador.

Dirigió en Nicaragua en 2011, ¿Se mantuvo al tanto del futbol nicaragüense

Todo lo que puede ver de Nicaragua lo sigo por dos cosas: la profesión y la oportunidad lo que pueda tener a nivel de selecciones y equipos. A Nicaragua viajo cada dos o tres meses y voy a los estadios. De Honduras me he trasladado a ver partido a Ocotal, Somoto, Estelí en un fin de semana que esté libre o estoy pendiente de los juegos transmitidos para darle seguimiento y a nivel de selecciones ha sido igual, principalmente en juegos eliminatorios. Tengo quedarle seguimiento porque es mi trabajo.

Si le tocara hacer una alineación, ¿sabría a quiénes convocar?

Tengo una idea cómo están todos, pero debo tener mucha comunicación con las personas que trabajar para conocer mejor al jugador. Sé cómo anda Juan (Barrera), (Josué) Quijano, (Luis Fernando) Copete, (Manuel) Rosas. A todos los jugadores les he dado seguimiento en todo los procesos. Harold Medina de apenas 18 años se le ven cosas importantes, se las vi en el Premundial. Conozco mucho de Nicaragua y de otros países de la Concacaf. El conocimiento de estos jugadores está, hay que sentarse y conocer muchas cosas no solo la parte futbolística porque el jugador es primero persona y hay que conocerlo todo.

¿Qué opina del proceso de Henry Duarte?

Tanto él como los otros técnicos cada uno ha ido aportando para que haya crecido el futbol de Nicaragua, el que menos pensás o recordas también ha hecho cosas para el crecimiento. Creo que él con su conocimiento a través del trabajo de los demás logró sacar lo mejor de cada jugar. A veces haces cosas grandes y quedan pequeñas o pequeñas y se hacen grandes. Eso va de acuerdo a la relación que tenés con los personas que te rodean. Si ves a Costa Rica llega disputar un quinto partido y (Jorge Luis) Pinto sale porque no lo querían un montón de jugadores. El futbol no solo hay que verlo desde el punto de vista técnico o táctico, hay que verlo desde la parte psicológica. No llegamos solos, estamos con otras personas que necesitamos conocer, saber cómo se encuentran.