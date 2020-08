El polémico Yoenis Céspedes: De andar en bicicleta a comprarse autos de lujo

Yoenis Céspedes siempre fue una estrella. La diferencia es que en Cuba, a pesar de su nivel de jugador élite, el lujo era andar en bicicleta y alimentarse los tres tiempos del día, pero sus números hablaban por sí solos. Cuando zarpó a Estados Unidos el muchacho perdió la cabeza. Era tanta la escasez de servicios básicos que se sintió en el paraíso. Literalmente pasó de pobre a millonario con su primer contrato con Oakland por cuatro años y 36 millones de dólares. Ahí empezó el derroche y se agudizó cuando los Mets le pagaron por otros cuatro años 110 millones de dólares.

Te puede interesar: Luis Castellón, primer abridor del Bóer: «No me asusta Jorge Bucardo ni los Dantos»

Se compró una inmensa finca en Vero Beach, Florida. Se dice que en una fiesta de cumpleaños mató una vaca que pesaba 800 libras, compró un cerdo de 7,000 dólares, llegaba a cada entrenamiento en un auto nuevo, desde Polaris, Alfa Romeo y Mercedes Benz exclusivos. El patrimonio en autos del jugador pasa el millón de dólares, además de ser polémico y enemigo de la disciplina. El año pasado tras ser operado de sus dos talones, se suponía que descansaba en su rancho y, sorpresivamente, se fracturó una de sus piernas. Oficialmente se dijo que el incidente había sido extradeportivo. Más adelante diferentes medios de comunicación publicaron que estuvo montando a caballo, una afición adorada del pelotero.

Su última polémica surgió cuando el gerente de los Mets, Brodie Van Wagenen, informó a la prensa que desconocía el paradero del cubano. No estaba en su cuarto de hotel. Desatándose la intriga y la búsqueda del jugador. Horas después se confirmó que había abandonado el equipo por miedo al Covid-19. No obstante, el New York Post fue más allá y aseguró que hubo una fuerte discusión entre el gerente, el mánager y él, debido a que reclamaba por no ser titular, sospechando que se trataba de una conspiración de arriba para no cumplir con los objetivos de turnos al bate y otros números, los cuales le significarían mucho dinero.