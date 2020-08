Trump sugiere pronunciar discurso de aceptación republicana desde la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles a la cadena Fox que probablemente pronuncie su discurso de aceptación de la candidatura republicana a las elecciones de noviembre desde la Casa Blanca.

Sin embargo, advirtió que todavía no es una decisión. “Estamos pensando sobre eso”, dijo el presidente. “Es la alternativa más fácil”.

Trump citó los costos de seguridad que conllevaría el trasladarse para un discurso en una sede de la convención y sostuvo que desde la Casa Blanca sería “mucho más barato para el país”.

También dijo que el plan no es seguro porque algunos tienen dificultades con él, pero no entró en detalles.

Las leyes federales establecen que no se pueden emplear recursos, infraestructuras ni mano de obra del gobierno para fines puramente políticos. Si bien esta norma no se aplica directamente ni al presidente ni al vicepresidente, sí que afecta a todas aquellas partes de la Casa Blanca cuya función no es exclusivamente privada.

La cadena Telemundo comentó que sería un hecho sin precedentes en Estados Unidos el uso de una propiedad pública para un acto de campaña política.

La pandemia del coronavirus ha complicado la celebración de las convenciones demócrata y republicana en un año de elecciones presidenciales.

Trump había dividido en dos la Convención Nacional Republicana para poder pronunciar su discurso de aceptación en una sede con delegados en Jacksonville, Florida, después de que las restricciones por la pandemia impedían un acto de ese tipo en Charlotte, Carolina del Norte, sede original del evento del 24 al 27 de agosto.

Sin embargo, un abultado repunte de nuevos casos de coronavirus en Florida dio al traste con los planes y el presidente canceló la convención en Jacksonville, alegando razones de seguridad sanitaria.

Trump dijo que una convención de una noche se celebraría en Charlotte de manera virtual y que algunos discursos en vivo se transmitirían desde diferentes lugares.

Los demócratas celebrarán su convención nacional de una manera totalmente virtual, del 17 al 20 de agosto, desde Milwaukee, Wisconsin.