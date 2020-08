Hacienda revela millonarias pérdidas en recaudación de impuestos por pandemia. Se desploma el IR e IVA en segundo trimestre

La recaudación fiscal en Nicaragua fue golpeada por la crisis sanitaria del Covid-19. Según el informe de ejecución presupuestaria hasta junio de 2020 los tributos cayeron cerca del dos por ciento en comparación con el mismo período de 2019. Esto a simple vista parecería ser una tímida reducción, pero deja de serlo, cuando se compara el segundo trimestre- con pandemia-con el primero, que muestra un desplome del 23.86 por ciento.

Según el informe de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda y Crédito Público entre enero y marzo de este año se recaudaron- sin incluir los no tributarios- 21,316.6 millones de córdobas, inferior en 5,085 millones de córdobas relacionados con los 16,231.2 millones de córdobas en el segundo trimestre de este año.

Los números oficiales indican que la caída de la recaudación en el segundo trimestre del año fue compensada por el buen desempeño en el primer trimestre cuando el erario reportó un aumento de más de 2,000 millones de córdobas adicionales respecto a lo registrado en igual periodo del año pasado, cuyo monto ascendió a 19,271.3 millones de córdobas.

Con ello el régimen de Daniel Ortega cerró el primer semestre de este año con ingresos fiscales- sin incorporar los no tributarios- por 37, 547.8 millones de córdobas, ligeramente inferior a los 38,168.8 millones de córdobas recaudados en el primer semestre del año pasado. La principal caída de los impuestos se registró en el IR, que es el que más aporta a la recaudación (44 por ciento), seguido del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que abarca el 30 por ciento.

A medida que la pandemia se recrudecía en el país y que los entierros exprés y la saturación de hospitales crecían, los ingresos por la recaudación se iban en picada. Solo en IR, el gobierno dejó de percibir durante el segundo trimestre 3,974.2 millones de córdobas. De enero a marzo había acumulado 10, 820.9 millones. Ese colchón recaudatorio le ayudó a amortiguar el golpe que vendría con el nuevo coronavirus. La situación no es diferente con el IVA y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), las transacciones internacionales y otros impuestos.

El economista Néstor Avendaño explica que que hay un “dramático descenso del volumen de la producción de bienes y servicios provocados por el shock de oferta del Covid-19”. Esto significa que el volumen de producción cae y provoca que la renta generada sea menor y a su vez, el impuesto. “Las finanzas públicas se enfrentan ahora al grave problema de una demanda interna más deprimida que las de 2019. El consumo y la inversión siguen cayendo en 2020 con respecto al 2019” expresó.

Asimismo, sostiene que la caída del IR se relacionan con dos cosas; sobre utilidades brutas y salarios brutos, por lo que hay más desempleo y la rentabilidad de las empresas ha caído, por ende, la recaudación de impuestos directos también cayó.

La reducción de los ingresos no solo afecta al gobierno, también impacta al sector empresarial. José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), expresó que el gobierno busca cómo llenar ese vacío fiscal con nuevos cobros, incrementando tarifas existentes, cobros por servicios y aplicando algunos procedimientos incluso al margen de la ley.

«Esta semana-pasada- hemos ejemplificado este tema, en particular, con el caso de la sobrevaloración de propiedades para aquellos bienes sujetos a registro público en los cuales se incrementa la base imponible y el resultado es el incremento de la cuantía de los pagos por rentas de capital. También mencionamos el caso de la sobrevaloración del valor catastral de las propiedades en las Alcaldías, donde se incrementa la base imponible del IBI y con ello el impuesto a pagar», ejemplificó.

Recordó que la liquidez de las empresas se ha reducido producto de la contracción de la actividad económica, pero también por la implementación de medidas de política como la reforma fiscal de inicios de 2019. Estas, al final de cuenta, incrementan la informalidad y no ayudan a la recuperación de la recaudación.

«Las estrategias contractivas que se vienen implementando en las empresas como resultado, han reducido aún más la productividad y en la medida en que se sigan extrayendo más recursos se incrementará la informalidad de la economía generando un círculo vicioso de menor recaudación. La forma en que las empresas lidian con estos temas siempre afecta su productividad y reducen el bienestar de los colaboradores», aseguró Aguerri.

Por su parte, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, señala que el desglose trimestral de la recaudación fiscal permite ver el impacto de la crisis de salud pública, y en parte, los efectos que se vienen arrastrando desde el 2018, con la crisis sociopolítica. Asimismo, indica que detrás de la caída en la recaudación lo que se muestra es una contracción de la actividad económica muy fuerte a nivel doméstico, que desde dicho centro de pensamiento han estimado entre 6.5 y 13.7 por ciento, aunque todavía hay incertidumbre en cuanto al rango.

Caen más impuestos

Aunque el régimen orteguista intenta mostrar que no todos los impuestos cayeron en el segundo trimestre de 2020, la realidad es otra. En el informe de ejecución de enero a junio del corriente, se expone que la recaudación global del IVA alcanzó C$12, 030.5 millones de córdobas, en comparación con el primer semestre de 2019, por lo que desde esa perspectiva se determinaría un crecimiento del 2.1 por ciento, es decir, un aumento de 248.4 millones.

Sin embargo, en el primer trimestre el IVA recaudó 6, 412.5 millones, pero en el segundo se contrajo, apenas llegó a 5, 618; la diferencia se situó en 794.5 millones de córdobas. Una situación similar sucedió con el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que aseguran incrementó 3.2 (204.4 millones) por ciento en comparación con 2019. Al ver las cifras de los trimestres de este año por separados, este impuesto ni siquiera llegó a los 3, 374.9 millones de córdobas obtenidos de enero a marzo de 2020.

Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN), explica que hay una caída notoria en el segundo trimestre del año, misma que se refleja en más desempleo y el comportamiento del consumo. Varios de los negocios han visto una leve mejoría en julio. Explicó que la población está tratando de reactivar el comercio, ya que hay personas que deben pagar planilla, sus deudas; en ese sentido, lo que están haciendo las empresas es buscar cómo sobrevivir en medio de la pandemia, tomando medidas, expresó.

“Al final ha habido una adaptación. Pero esa pequeña mejoría se ha empezado a ver en julio, pero no tenemos suficiente información como para decir si esa va a ser la constante o no, porque ojalá no venga un rebrote o una segunda ola. Va a depender de todos esos factores”, explicó Hilleprandt.

¿Qué salida tiene el gobierno ante la caída de la recaudación fiscal?

Aguerri sostiene que la voracidad recaudatoria afecta aun más la liquidez de las empresas, y hace que se prioricen, por ejemplo, líneas de producción o distribución, lo que disminuye la oferta de bienes y/o servicios, de tal forma, que los grandes ganadores terminan siendo la informalidad y el comercio ilícito. «El buscar mayor recaudación a toda costa en un contexto socioeconómico y sanitario tan adverso como el que enfrentamos reduce la inversión y con ello el crecimiento futuro de las empresas y afecta el empleo», aseguró.

Por su parte, Funides advierte que esta crisis recaudatoria va a continuar en el tiempo, por lo menos, lo que queda del 2020, lo que aún se desconoce es la intensidad. La caída de los ingresos por impuestos amplía la brecha fiscal que el gobierno tenía previsto y para la que no tiene financiamiento, advierte Funides, por ende, debe tomar una decisión al respecto para garantizar los fondos necesarios y amortiguar la contracción. A la vez, explica que el financiamiento externo está muy difícil de obtener por las sanciones impuestas debido a su desempeño en términos de derechos humanos, y el interno tampoco es probable.

Aguerri cree que es necesario generar ahorros presupuestarios especialmente en el gasto corriente que permitan financiar, en particular, la atención de la crisis sanitaria, así como las eventualidades económicas que se presenten como resultado del comportamiento epidemiológico pero que también permitan la sostenibilidad de las empresas y la protección del empleo.

Más opciones

Desde Funides, una de las opciones que le queda al gobierno es hacer uso de los depósitos que tiene en el Banco Central, lo que ya se hizo en 2018 y puede volver a implementarse, o bien, hacer un préstamo al BCN, como también lo ejecutó en 2019 por un período de unos dos meses. Sin embargo, “estos dos caminos van contra reservas internacionales. Si el gobierno lo hace tiene que saber que está exponiendo las reservas internacionales, dependiendo del monto que vaya a utilizar para llenar el hueco fiscal”, expresó.

Por su parte, el economista Maykell Marenco, explicó que el gobierno podría monetizar la deuda para completar el presupuesto por medio de la compra de bonos por parte del Banco Central a Hacienda; otra opción sería la emisión de masa monetaria y por último, hacer uso de las reservas internacionales. Expone que las estrategias recaudatorias que mantiene hasta el momento son insuficientes para sostener el gasto público y peor, cuando el país se encamina a un período electoral.