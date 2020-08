Silencio de Ortega atiza la incertidumbre sobre unas eventuales elecciones en 2021, advierten expertos

Nicaragua está a menos de tres meses de que se haga la convocatoria oficial para las elecciones presidenciales de 2021, o al menos eso se supone, dicen desde el sector opositor con cierta incertidumbre. Si de por sí, luego de la crisis generada tras las protestas de abril de 2018 había dudas sobre este proceso, esto sumado a la pandemia mundial del Covid-19 pone más difíciles las cosas, pero “no hay que dejar de seguir trabajando en este proceso”, dice Roberto Courtney, director de Ética y Transparencia.

¿Es viable ir a elecciones con este Consejo Supremo Electoral? ¿Cuáles son los mínimos para participar en este proceso? ¿Puede la oposición de Nicaragua imitar a la de Venezuela?

“Los zancudos están destinados al fracaso”

José Pallais abandonó recientemente las filas de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, pero asegura que sigue trabajando en el proceso de conformación de la Coalición Nacional. Para el exdiputado el momento actual de cara a unas futuras elecciones a la vuelta de la esquina es “complejo” y urge reformas prontas desde el Consejo Supremo Electoral (CSE).

Esta urgencia por reformas es algo que ya varios expertos han venido demandando desde hace varios meses, entre estos Róger Arteaga.

“El tiempo nos está alcanzando y no es posible que lleguemos hasta el 2021 pensando que Daniel Ortega va a dar elecciones libres, no las va a dar, así que tiene que haber presión a lo interno y a lo externo. El tiempo se nos acaba, ya estamos contra el cacho”, dijo en mayo de este año el expresidente de Hagamos Democracia.

Pallais asegura que lo principal para ir a elecciones más allá de las “serias y profundas reformas que necesita el Consejo Supremo Electoral, es cambiar a los magistrados”. De la misma opinión parte Roberto Courtney.

“Se habla mucho de reformas, pero poco de los magistrados. Con un Consejo decente podés hacer maravillas con la actual ley, pero así mismo con estos magistrados y aun teniendo la mejor ley electoral del mundo, no podés hacer nada”, asegura el director de Ética y Transparencia, organismos que tiene mucha experiencia en procesos electorales.

Lea También: «Habría adelanto de elecciones solo si a Ortega le conviene», dice Roberto Courtney

Partiendo del cambio de magistrados según Pallais, se podría iniciar las otras reformas integrales que van desde la depuración del padrón electoral, la acreditación de fiscales para evitar la manipulación, el proceso de conteo y publicación de los resultados y un sinnúmero de reformas que están contempladas en el documento que la oposición ha redactado al respecto.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la dictadura de Ortega ignore estas exigencias y decida llamar a elecciones bajo sus mismas reglas, Pallais argumenta que entonces le tocaría a la oposición valorar si participan o no de este proceso.

La compleja encrucijada de la Coalición Nacional

“Esa es una decisión de la Coalición Nacional en su momento.Es difícil, pero habrá que analizarla en base a las experiencias anteriores. Jugar bajo las reglas de Ortega no significa que se practique la democracia en Nicaragua, elecciones de cualquier tipo que no sean bajo estándares internacionales, tampoco significan que la oposición sea democrática”, concluye el exdiputado, que además asegura que si los “partidos zancudos” deciden participar de una farsa electoral están destinados al fracaso.

“El zancudismo fracasará al intentar ocupar espacios donde el dictador lo maneja todo y se reserva el control absoluto, ocupar un espacio en el legislativo ha demostrado que no logrará nunca reformar al régimen desde dentro”, comenta Pallais sobre la posibilidad de que partidos aliados de la dictadura vayan a votaciones con un CSE sin reformas.

Opción a la venezolana

La posibilidad de que la oposición no participe en unas elecciones viciadas desde su origen es algo a lo que se le podría sacar provecho, según Roberto Courtney, ya que por primera vez desde que Daniel Ortega volvió al poder está ante la posibilidad de no ser “reconocido internacionalmente”.

Según Courtney no es tanto el participar o no de las elecciones lo más importante, sino el proceso como tal. “Tener un proceso viciado puede terminar de sepultar a la dictadura, que de por si ya no tiene ningún ápice de credibilidad o de legitimidad. Esto también podría servir para que la oposición construya legitimidad”, apunta el director de Ética y Transparencia.

Al ser cuestionado sobre lo que está ocurriendo en Venezuela desde hace dos años, donde hay dos especies de mandatarios en paralelo, uno reconocido por la comunidad internacional como es Juan Guaidó y otro irreconocido como Nicolás Maduro, Courtney dice que “Nicaragua no tiene los dólares del petróleo de Venezuela”, ni la misma economía por lo que la posibilidad de dos gobiernos en paralelo podría no durar mucho en Nicaragua.

“Es verdad que no ha caído la dictadura durante los dos años de Guaidó, pero ¿habrá alguien que diga que el régimen está más fuerte? Solo es cuestión de ver que hay dictaduras más duras y otras que están menos sólidas”, finaliza Roberto Courtney.

Prioridad por pandemia

Por su parte Félix Maradiaga, miembro del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), manifestó que “no es momento para hablar de casillas, en medio de la urgencia sanitaria del nuevo coronavirus”.

El politólogo destaca que se sigue trabajando para exigir las reformas al CSE, pero que actualmente se han volcado grandes esfuerzos desde esta organización opositora para asistir a la población en medio de las dificultades de la pandemia.

“El político u organización que ande pensando en casillas y candidaturas anda perdido, ahorita lo más importante es salvar vidas”, ha manifestado en reiteradas ocasiones Maradiaga.

A este respecto el politólogo José Antonio Peraza, reconoció a LA PRENSA, que la pandemia atrasa las presiones sociales para obligar a Daniel Ortega a negociar los cambios necesarios para ir a elecciones.

Lea: Grupo pro Reformas Electorales reafirma que salida política debe ser por elecciones libres

Peraza, que forma parte del equipo que trabaja en la redacción del documento para exigir reformas electorales, proyectó a inicios de mayo que si la pandemia bajaba la intensidad, se podrían realizar los cambios necesarios en cinco meses.

«Todos esos cambios con voluntad política se pueden hacer rápido», dijo Peraza, a LA PRENSA. Expertos epidemiólogos, como el doctor Álvaro Ramírez, aseguran que se viene una segunda oleada de muertes por covid-19 y que es posible que aquellas imágenes de entierros masivos y hospitales desbordados se vuelvan a repetir en todo el país.

De nuevo la incertidumbre política, económica, social y ahora electoral se posa sobre Nicaragua. La única señal que ha dado el CSE de momento, es la ampliación del período para que los partidos políticos soliciten personería jurídica, además de mencionar la fecha del siete de noviembre como el día electoral.