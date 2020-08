¡Sorpresa en Champions! El Leipzig acaba con la filosofía del Cholo Simeone

El futbol nuevamente se encarga de quebrar los pronósticos: el Leipzig, un equipo lleno de jóvenes, con un promedio de 24 años de edad y sin su mejor jugador: Timo Werner, anotador de 28 goles en la Bundesliga, acabó con la filosofía del Cholo Simeone y cargó con otro fracaso al Atlético de Madrid. El colmillo del conjunto más experimentado fue aniquilado. Perdieron la iniciativa, no existieron esas transiciones de contragolpes mortales y no frotaron suficientemente la lámpara para conseguir la magia del PSG en los últimos segundos. Los colchoneros cayeron 2-1 y le dicen adiós al sueño de Europa.

No era ninguna sorpresa la tónica inicial. Los alemanes teniendo el balón y los españoles replegados. Al 4′ Halstenberg asustó con una media volea. Un ritmo endiablado del Leipzig en el arranque. Arañó el primer gol el Atlético con el disparo de Carrasco al (13′), pero Gulacsi tapó. Luego destacó la mayor intensidad de los teutones, pero ninguno consiguió ocasiones de claridad.

El gol de Dani Olmo de cabeza al 50′ tras recibir un centro de Sabitzer cambió el partido. El Cholo debía ser más atrevido, pero no encontraba la profundidad requerida, su mediocampo estaba siendo superado y no localizaba a Diego Costa. Entró Joao Félix y le imprimió la dinámica esperada. Al 69′, Kloostermann le provocó una falta en el área y el mismo portugués consiguió marcar el empate de penalti. Cuando los colchoneros debieron apretar y matar a la presa, la dejaron vivir. El Leipzig, haciendo gala de su futbol para nada espectacular, pero muy colectivo y bien estructurado fue construyendo espacios hasta que al 87′, Angeliño le ganó la espalda a Trippier y se acompañó atrás con Adams, el jugador de Estados Unidos, probó el disparo de larga distancia, siendo desviado por Savic y dejando inutilizado a Oblak. Trató sin descanso el Cholo de forjar la prórroga, pero su rival no se desplomó es lo minutos decisivos.

El Cholo y su filosofía defensiva fue aplastada, porque hay ocasiones en que se necesita atrevimiento, el coraje de tomar riesgos para conseguir la meta. Ahora el Atlético se refugiará en sus lágrimas y el Leipzig chocará el martes en semifinal contra el PSG.