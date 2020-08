Se destapa escándalo de falsificación de firma y desfalco en Federación Nicaragüense de Voleibol

La ahora ex secretaria general de la Federación Nicaragüense de Voleibol (FNVB), Magdalena Sandoval Rodríguez, renunció a su cargo el pasado viernes 7 de agosto, y en su carta de renuncia expuso una serie de anomalías administrativas en la federación, incluyendo el manejo irregular de los fondos, falsificaciones de firmas y falta de transparencia.

En una carta de dos hojas, cuyo recibido lo firmó la presidenta de la federación, Bertha Cuadra Cuadra, la señora Sandoval Rodríguez expone las causas de su renuncia, las cuales divide en cuatro puntos que ponen en jaque a la administración de la federación.

Tras señalar en el primer inciso que una de las razones de su salida fue la “obstrucción e impedimento para ejercer las funciones del cargo de secretaria como correspondía”, Sandoval señala como segundo argumento de su renuncia la “administración irregular que se ha dado a los fondos que la federación percibe del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y donaciones”.

En el mismo punto manifiesta que ese manejo inadecuado de los fondos va desde “falsificaciones de firma, pago de gastos personales, contrataciones discrecionales con familiares y al margen de lo recomendado; fondos de la federación depositados y administrados en cuentas personales, falta de transparencia en el uso de fondos donados, inscripciones de eventos no ingresados y no reportados a Tesorería”.

Larga lista

En el tercer apartado de su misiva, Magdalena Sandoval Rodríguez expone que en la federación se irrespetan los estatutos y además se impide “el ejercicio de las funciones de cada uno de los miembros de la Junta Directiva”.

“No resolver el conflicto originado por la supuesta compra de boletos aéreos, no notificar la renuncia del fiscal, no evitar que los miembros de la Junta Directiva perciban ingresos de la federación, no trabajar de manera organizada, evitar los conflictos de interés, no depositar todos los ingresos únicamente en cuentas propias de la federación”, son otros de los problemas administrativos en la FNVB, según Magdalena.

Asimismo, en el cuarto punto expresa que “han surgido recién cargos que no existen en el organigrama de la FNVB, con una persona que hace años ya había renunciado a la federación y quien a la fecha ha dirigido operaciones y promovido actividades con funciones que no están autorizadas ni por la Junta Directiva, ni por Asamblea General y tampoco están contempladas en los estatutos”.

Por otro lado, declara que ha recibido “llamadas del Banco Lafise, para saber si he realizado transacciones ante dicha institución bancaria, gestiones que nunca he realizado y que desde ya hago de manifiesto que cualquier documento que parezca con una firma con la que se me relacione, carece de valor legal, es nula y sujeta a acciones legales”.

De acuerdo con Sandoval Rodríguez, “todas estas y otras razones constituyen un riesgo potencial a mi imagen como profesional del derecho, que con mucho esfuerzo he venido ejerciendo por más de 25 años”. Además explica que pueden producirle conflictos legales con sanciones severas, poniendo en riesgo y con alta probabilidad de perder mi Licencia, que es la única fuente de ingreso que poseo para mi familia”.

La respuesta

En una carta con fecha del 10 de agosto, la presidenta de la Federación, Bertha Cuadra Cuadra, respondió a la renuncia de Magdalena Sandoval Rodríguez. “En atención a su carta de renuncia con fecha del 7 de agosto del presente años, tengo a bien comunicarle que de la misma tiene conocimiento el Comité Ejecutivo de nuestra Federación, a la vez ya están informados también todos los presidentes que conforman las diferentes Asociaciones Departamentales adscritas a nuestra Federación Nicaragüense de Voleibol, quienes estuvieron de acuerdo en aceptar dicha renuncia”.

LA PRENSA intentó comunicarse con Bertha Cuadra Cuadra, pero no fue posible. Tras varias llamadas fue su secretaria la que respondió el celular, y dijo que Bertha por el momento no podía atendernos porque estaba en una reunión. Nos pidió un número de teléfono, para regresarnos la llamada. Hasta el momento de la publicación de esta nota no habíamos recibido ninguna respuesta.