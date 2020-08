El lanzamiento oficial del Plan Nacional de Fiestas Patrias en Nicaragua, que incluye la realización de actividades extracurriculares en todos los colegios públicos del país, supone un riesgo inminente para la comunidad estudiantil de contraer el nuevo coronavirus, denunció la Unidad Sindical Magisterial, que forma parte de la Alianza Cívica.

«Ellos promueven este tipo de actividades que saben que es un riesgo para la ciudadanía y hace que la comunidad educativa corra el riesgo de contagiarse» (de Covid-19), denunció Lesbia Rodríguez, coordinadora de la Unidad Sindical Magisterial.

Durante el acto realizado el pasado jueves 13 de agosto en la Hacienda San Jacinto, la ministra de Educación, Míriam Ráudez, informó que entre las actividades a realizar en conmemoración de las efemérides patrias en los colegios del país están ferias, foros, talleres y capacitaciones y «todo lo que tiene que ver con el rescate de nuestro orgullo patrio, recordando a nuestros héroes quienes ofrendaron su vida por la patria». En ningún momento se refirió a la implementación de medidas de protección para los estudiantes ante la pandemia del Covid-19, pasando por alto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado evitar aglomeraciones de personas porque son escenarios propicios para crear nuevos brotes de coronavirus.

Rodríguez refirió que los brotes de Covid-19 tienen una alta probabilidad de darse en este tipo de actividades y señaló a simpatizantes del orteguismo como los principales promotores aglomeraciones en las escuelas del país.

«Los contagios siguen, los niños y adolescentes están expuestos y la comunidad educativa en sí y ese es el problema, los seguidores son los que están haciendo estos alborotos en las ferias y en las marchas», indicó Rodríguez, quien hizo un llamado a los padres de familias a que eviten enviar a sus hijos a dichas actividades promovidas por el régimen orteguista. También señaló la imposibilidad de los maestros a tomar decisiones sobre la asistencia de sus estudiantes o el cierre de las escuelas por cuarentena.

«Nosotros continuamos diciéndole a la comunidad educativa, principalmente a los padres, porque los maestros no tienen la capacidad de decir: no vamos a venir a clase, vamos cerrar las escuelas; entonces a los únicos que les toca como personas más afectadas es a los padres de familia de no enviar a sus hijos a clases parea evitar que se expongan», explicó Rodríguez.

Según la Unidad Sindical Magisterial, 44 docentes han muerto de Covid-19 en Nicaragua como consecuencia de la negligencia del régimen orteguista ante esta situación sanitaria.

Actividades atentan contra la vida de los estudiantes

Por su parte, el excarcelado político y profesor Gabriel Putoy, integrante de la Unidad Sindical Magisterial en Costa Rica, rechazó la realización de este tipo de actividades por considerar que atenta contra la vida tanto de los estudiantes como de los maestros en el país.

«Para nosotros los docentes es una actitud irreflexiva, inhumana e irresponsable por parte de la dictadura porque atenta contra la vida y violenta los derechos humanos de nuestros estudiantes y de nuestros maestros», indicó Putoy.

Putoy se refirió especialmente a los estudiantes con discapacidades y enfermedades crónicas quien son más vulnerables a contraer el Covid-19 en las escuelas. «Están siendo obligados a asistir a este tipo de actividades extracurriculares en este tipo de escuelas aún sabiendo que estos estudiantes son altamente vulnerables al Covid-19», manifestó Putoy.

Denunció que pese a que los estudiantes usaban mascarilla durante el acto de inauguración de las efemérides patrias en la Hacienda San Jacinto, «no guardaban la distancia que son las recomendaciones de las autoridades de salud para evitar el contagio y el re contagio que ahora se está viviendo en el país por parte de la negligencia del desgobierno que ahora está en el poder», dijo Putoy.