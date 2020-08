¿Cómo está el hospital Manolo Morales tras el despido de cuatro médicos especialistas?

A más de dos meses del despido de cuatro médicos en el hospital Roberto Calderón –conocido como Manolo Morales– las plazas que quedaron vacantes siguen sin ser ocupadas, aunque en el caso del puesto del infectólogo Carlos Quant fue reemplazado, pero de facto, con Eduardo Porras, hijo de Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y hombre de confianza de Daniel Ortega.

Esta información fue revelada por fuentes médicas del centro hospitalario bajo anonimato, quienes aseguraron que no se han designado los sustitutos en las otras especialidades afectadas –Cirugía y Medicina interna– porque todavía no hay una alta demanda de pacientes. “Recordemos que el hospital aún no se normaliza, no hay una recuperación total, así que el único impacto visible hasta ahora es la calidad de la atención”, sostuvo un doctor del centro hospitalario.

De acuerdo a averiguaciones de LA PRENSA, Eduardo Porras realizó su residencia en Medicina internista en el hospital Roberto Calderón y un curso sobre VIH/SIDA en México, el cual tuvo un año de duración. «Él ya tiene rato de estar en el hospital», reconoció una de las fuentes.

Además de Quant, quien atendía el área de hospitalización en infectología y también cubría interconsulta, el Ministerio de Salud (Minsa) despidió en junio pasado al cirujano Ignacio Molina y las doctoras internistas Martha Bendaña y Tanielisa Munguía. De estos tres no ha habido reemplazos ni de facto. «Como todavía no está asistiendo la totalidad de la población, no se siente. Pero será cuestión de tiempo para ver la magnitud de la afectación», explicó otro médico al referirse a la falta de un infectólogo, un cirujano y dos internistas.

Razones de los despidos

Los cuatro despidos ocurrieron a principios de junio 2020, en plena curva ascendente de contagios por Covid-19 en el país. Las bajas fueron como una represalia del Minsa porque los cuatro profesionales firmaron un documento en donde se demandaban medidas de seguridad para el personal médico. Algunos participaron en la distribución de equipos de bioprotección al mismo personal.

La especialidad por excelencia del Roberto Calderón o Manolo Manolo Morales es la oncológica, pero en el primer brote de casos Covid-19 esta fue severamente afectada. De la noche a la mañana el centro hospitalario tuvo que adecuarse para atender pacientes con síntomas de Covid-19, disminuyendo la atención en las otras áreas.

Pero con la intención de recuperar la normalidad, las autoridades del Minsa ordenaron que fuera un hospital de tránsito, es decir que los pacientes Covid-19 no estuvieran más de 24 horas. Si su situación era leve, que se enviara a su casa, si era grave o con «criterio de alerta para intubación», trasladarlo al hospital Alemán Nicaragüense o Vélez Paiz.