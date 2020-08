Encuentran cuatro millones de vacunas vencidas en Argentina

El ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, denunció este miércoles el hallazgo de cuatro millones de vacunas vencidas, almacenadas en un frigorífico y que quedaron sin distribuir durante la gestión del expresidente Mauricio Macri (2015-2019).

«Al iniciar nuestra gestión (diciembre de 2019) nos llegaron facturas de este frigorífico vinculadas al estibaje de vacunas. Cuando vinimos a ver eran todas vacunas vencidas que no se habían distribuido a las provincias, con lo cual nunca estuvieron a disposición de los argentinos», declaró el ministro a la prensa.

El funcionario estimó en 1,400 millones de pesos (18 millones de dólares al cambio actual) el valor de las vacunas vencidas, a lo que hay que sumar el costo del almacenamiento desde 2015 y de su destrucción valuado en 19 millones de pesos (unos 250,000 dólares).

Según el ministerio de Salud, en el local ubicado en el barrio de Constitución de Buenos Aires, se hallaron cuatro millones de vacunas, entre las cuales había 600,000 dosis de triple bacteriana (contra difteria, tos convulsa y tétanos), 2.2 millones de dosis antigripales además de vacunas antipoliomelítica, anticólera y antineumocócica.

«Esto no tiene explicación, es una desaprensión total del Gobierno anterior, no sé cómo llamarlo, me parece una barbaridad», dijo González García, quien se presentó en el frigorífico junto a escribanos de la Nación e integrantes de la Sindicatura General (Sigen), que iniciaron acciones legales.

Ante el hallazgo, «inmediatamentamente se instruyeron las acciones para reactivar la licitación y los trámites necesarios para la destrucción de los insumos vencidos», indicó un comunicado de la cartera de Salud.

Estos lotes se suman a otras 12 millones de dosis de vacunas antigripales que al asumir el gobierno de Alberto Fernández en diciembre fueron encontradas retenidas en la Aduana.

En Argentina hay un calendario nacional obligatorio, para lo cual el Estado nacional garantiza la vacunación gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país.

