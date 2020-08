La Liga Profesional corre un enorme riesgo de ser sancionada por Estados Unidos tras la inclusión de Estelí

CONTENIDO EXCLUSIVO.

La Liga de Beisbol Profesional Nacional (LBPN) corre el posible riesgo de recibir una sanción de parte de Estados Unidos, si llegara a confirmarse que el nuevo equipo de Estelí, llamado Tren del Norte, cuenta entre sus dirigentes con la figura del secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, sancionado por el Gobierno norteamericano por medio de la Ley Magnitsky en julio del 2018.

“Es una situación que debe ser examinada por todos los que están en riesgo, porque las sanciones de Estados Unidos son (aplicadas) a personas que están involucradas en violación a derechos humanos, lavado de dinero, crimen internacional y todas esas cosas. Además señalan que también son sancionables aquellas personas, empresas, organizaciones e instituciones que tengan relación con los sancionados”, explicó el economista Róger Arteaga.

En ese mismo orden, manifestó que de confirmarse que Fidel Moreno es parte del alto mando del Tren del Norte, “la Liga tendría que excluir a esa empresa o a ese equipo, porque si la Liga lo acepta, pueden hasta sancionar a la Liga”.

“Voy a poner un ejemplo. Primero sancionaron a Francisco Díaz (Director Policía Nacional) y lo que hizo fue poner a alguien más para que firmara y realizara todas las cosas en nombre de la Policía Nacional. ¿Qué ocurrió después? Sancionaron a toda la institución de la Policía Nacional. Así que las sanciones pueden llegar hasta la empresa que está contratando a los jugadores”, explicó Arteaga.

Sobre lo que podría pasar con los peloteros que integren el Tren del Norte y que pertenecen a organizaciones de Grandes Ligas, el especialista señaló que “si aparece firmando Fidel Moreno son sancionables los jugadores, si no aparece firmando él y en su lugar aparece un testaferro del dueño del equipo, igual se expone el jugador a que si los Estados Unidos, por medio de la embajada de aquí hace una investigación y se da cuenta y tiene evidencia de que este señor (Fidel Moreno) es dueño o participa de esta empresa, entonces el pelotero de igual forma sería sancionado. Yo de jugador no me arriesgaría”.

“Nunca ha aparecido”

Sobre el tema, el presidente de la Liga de Beisbol Profesional Nacional, Pancasán Arce, manifestó que “a mí no me consta que Fidel está metido en esto” y explicó que “nosotros nos basamos en el aspecto legal de las cosas, para que una franquicia pueda entrar tiene que estar constituida como una sociedad anónima, y ellos están constituyendo una empresa”.

“(Fidel) nunca ha aparecido. Las personas que están dando la cara por el Real Estelí son Helmuth Hurtado, que es el director y quien ha estado dando declaraciones. Incluso, el mánager Lenin Picota y Davis Hodgson dijeron en entrevistas que quienes los contrataron fueron Helmuth Hurtado y Milton Lanuza, este último es quien ve al equipo de Estelí en el Pomares. Ellos son los únicos directores de esa franquicia que yo conozco”, alegó Arce.

Por su parte, Helmuth Hurtado, señaló sobre el tema que Fidel Moreno “absolutamente nada” tiene que ver con el Tren del Norte, a la vez que confirmó que “hay una junta directiva, de la que existen dos representantes ante la Liga Profesional, Milton Lanuza y yo”.

Antecedente en Venezuela

En agosto del 2019, luego que el presidente estadounidense, Donald Trump, ampliara las medidas económicas contra Venezuela, las Grandes Ligas prohibió a sus jugadores, incluso a los de Ligas Menores, participar en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Fue hasta en enero de este año, cuando dicha liga ya estaba en su etapa de playoffs, que los jugadores vinculados a organizaciones de MLB pudieron volver a jugar, luego de que la LVBP recibiera una exención de las sanciones destinadas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Sin embargo, dos de los ocho equipos de la liga, no fueron beneficiados con dicha exención, por presuntamente tener vínculos con fundaciones estatales.