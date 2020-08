La atracción de la Liga Primera: El récord de Juan Barrera y la racha del Real Estelí

El Real Estelí y Juan Barrera dominan en lo colectivo e individual el inicio de la Liga Primera. El Tren del Norte ha ganado sus cuatro partidos y el ocotelano ha marcado en cada uno de ellos convirtiéndose ambos en la atracción de la jornada del fin de semana.

Una anotación de Barrera contra Municipal Jalapa, que solo permite tres goles en cuatro fecha, lo mete hoy en la historia de los torneos cortos —del 2003 en adelante— al empatar el récord de Emilio Palacios, quien marcó en las primeras cinco fechas del Apertura 2004.

El volante ocotaleano del Real Estelí alcanzó a los atacantes Raúl Rodríguez —jugando con Atlético Estelí en el Apertura 2003—, Wilber Sánchez —con el Masatepe en el Apertura 2005— y José María Bermúdez —en el América durante el Apertura 2016— con goles en las primeras cuatro fechas.

Momento de Estelí

Los estelianos buscarán su quinta victoria al hilo comenzando un torneo corto por sexta vez en su historia. La última vez que lo consiguieron fue en el Clausura 2018 ganando 1-3 de visitante ante el San Francisco. Y ahora tiene amplias probabilidades de repetir porque todas las veces que les tocó en casa el quinto juego con esa racha se impusieron: 10-1 al CD Ocotal en el Apertura 2007, 1-0 al VCP en el Apertura 2008, 3-0 al Diriangén en el Clausura 2012 y 3-0 al San Marcos en el Apertura 2013.

Jornada 5

Sábado: Diriangén vs. Ferretti a las 3:30 p.m., en Diriamba, Managua FC vs. Juventus FC a las 8:00 p.m., en Managua, Real Estelí vs. Municipal Jalapa a las 8:00 p.m., en el Independencia.

Domingo: Chinandega FC vs. CD Junior a las 3:15 p.m., en La Veranera y CD Ocotal vs. Real Madriz a las 5:00 p.m., en Roy Fernando Bermúdez