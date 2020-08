Muertes de docentes y médicos asociadas a Covid-19 alertan de posible repunte en el país

Cuatro docentes y dos médicos han fallecido en los últimos cinco días como consecuencia del Covid-19, reportó la Unidad Sindical Magisterial (USM) y el gremio médico. Este escenario alerta sobre la proyección que realizaron epidemiólogos de que a finales de este mes se podría registrar un repunte de casos de contagios y muertes por esta enfermedad.

Este 23 de agosto el cirujano general Delvis Majano, de 56 años y originario de Granada, falleció —tras más de diez días internado— en el Hospital Vélez Paiz al presentar síntomas del coronavirus. Sin embargo, su certificado de defunción señala cuatro causas de muerte, como neumonía atípica, pero ninguna relacionada con el Covid-19. El cirujano laboraba en el Hospital Alemán y atendía a pacientes con Covid-19.

El presidente de la Asociación Nicaragüense de Cirugía General (ANCG), Benjamín Urizar, señaló que se desconoce si el hospital le realizó la prueba de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) al doctor Majano, por tanto no se puede asegurar que murió por el Covid-19, aunque sí presentó toda la sintomatología.

«El Covid no ha bajado, lo que pasa es que la gente no va a los hospitales por miedo, se quedan en sus casas y esos casos no se reportan (…) ahorita ha habido un repunte del contagio por la baja de precauciones que ha tenido mucha gente irresponsable», destacó el doctor Urizar, quien criticó que el relajamiento de las medidas de seguridad no se debe al desconocimiento del tema sino a la falta de conciencia.

Sin embargo, aun cuando las proyecciones apuntan a más contagios y muertes, el régimen de Daniel Ortega sigue promoviendo actividades públicas donde se puede observar a las personas sin usar mascarillas o sin el debido distanciamiento físico. La Alcaldía, el Ministerio de Gobernación y el propio Ministerio de Salud serían las principales instituciones públicas que promueven este tipo de eventos.

En cuanto al número de víctimas dentro de la especialidad de Cirugía General, el doctor Urizar declaró que a la asociación se le dificulta llevar un registro de cuántos cirujanos han sido contagiados y muertos por esta enfermedad por la falta de pruebas y acceso a la información, pero sí afirmó que no se ha detenido el número de afectados. El pasado 20 de agosto se conoció la muerte del urólogo Luis Rojas Román, de Jinotepe, también atribuido a esta causa.

En la semana del 30 de julio al 5 de agosto, el Observatorio Ciudadano no registró ninguna muerte más del personal de salud, contabilizando 101 muertes sospechosas de Covid-19 —de las cuales 44 eran médicos—, pero al 19 de agosto los fallecimientos de trabajadores sanitarios aumentaron a 105.

Docentes, otro sector vulnerable

Lesbia Rodríguez, de la USM, confirmó que este fin de semana se registraron dos nuevas muertes de docentes: un profesor de Camoapa, Boaco, el sábado 22 de agosto, y una maestra de Managua, este domingo 23 de agosto. Estos decesos se unen a los dos casos que se registraron el miércoles 19 y viernes 21 de agosto, ambos en Matagalpa.

Con estos fallecimientos, la lista de víctimas por Covid-19 en este gremio asciende a 47. «El contagio está latente en los centros escolares. En Camoapa la gente está temerosa de hablar», dijo Rodríguez, quien agregó que los profesores siguen siendo otro grupo vulnerable al contagio porque en las escuelas se les hace difícil cumplir con las medidas de protección por la falta de recursos.

Más casos en hospitales

La Unidad Médica Nicaragüense (UMN) señaló que en Matagalpa, Chinandega, Estelí ya se está viendo un aumento de los casos, incluso de casos graves, lo que indica cómo se está comportando la epidemia. El doctor Urizar coincidió con este dato y expresó que en el norte del país el contagio «está en lo fino».

El doctor Urizar manifestó que aunque no maneja la cantidad exacta del aumento de casos de contagio en los hospitales de Managua, aseguró que conoce que se triplicó en el Hospital Alemán, y se ha visto una mayor atención en los hospitales Vélez Paiz y Salud Integral.

«La preocupación de nosotros es en torno al tema, que sin la información adecuada sobre los casos y cómo se está comportando la epidemia en el país, dado que el Ministerio de Salud continúa sin brindar los informes adecuados, eso imposibilita mucho al gremio y sector salud el poderse cuidar. Es un tema de respuestas rápidas, si las pruebas se realizaran de manera masiva esto permitiría conocer cómo se está comportando la epidemia a nivel de región», declaró la doctora Anely Pérez, secretaria de la UMN.