Comerciante detenida por vender banderas: «Si alterar los símbolos patrios es un delito, entonces deberían detener a la Chayo»

La comerciante Tania Isabel González Solís, de 38 años, de San Carlos, Río San Juan, no podía creer que fuese detenida por oficiales de la Policía Orteguista (PO) solo por vender banderas que supuestamente alteraban los símbolos patrios, por lo que recordó a los uniformados que funcionarios del Gobierno, principalmente Rosario Murillo, los han distorsionado desde que llegaron al poder.

El video de Tania González Solís siendo arrastrada por los oficiales de la Policía Orteguista a una camioneta en San Carlos, se hizo viral como una prueba más del estado de represión que vive Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega.

«Yo les dije a los policías: ‘Si te fijás en el escudo que sale como membrete en todos los documentos del Estado es un escudo para payaso, pues porque no tiene todos los colores y está deformado’. Me dijeron: ‘No nos interesan esos logos, nos interesa tu situación’. Yo les dije, por qué no detienen a la Chayo, que distorsionó el escudo de la patria», relató Tania en una entrevista telefónica con LA PRENSA.

La detención de Tania motivó incluso un pronunciamiento del cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy, quien mostrando su asombro y su indignación, a través de una carta que publicó en su Facebook, repudió el atropello que esta mujer sufrió, hecho que calificó como “un capítulo más para la historia universal de la infamia” de la dictadura.

Una profesora afín al régimen la denunció

Tania asegura que las banderas las estaba vendiendo desde la semana pasada y no había tenido ningún problema. Sin embargo, asegura que una clienta, que es maestra en el municipio de San Carlos y afín al régimen, fue quien la denunció ante la Policía.

«Una oreja del Gobierno. Supe que ella dijo que mi negocio era vandálico y que las banderas eran vandálicas, solo porque el arcoíris que llevaban parecían tranques hechos con ladrillos, también ese fue el argumento de los policías», detalló la comerciante.

Impotencia e indignación

Relató que estando en la delegación policial no fue golpeada, pero que sintió una sensación de impotencia cuando los uniformados la levantaron para llevarla por la fuerza en la patrulla. Estuvo retenida cuatro horas y luego fue liberada porque, según la denunciante, no encontraron un delito que imputarle.

Tania dijo que ella publicaba regularmente en su perfil de Facebook mensajes críticos hacia el Gobierno y que como pequeña comerciante se sumó a los paros de labores impulsados por la empresa privada en el 2018. Agregó que seguirá vendiendo banderas, a pesar del abuso policial del que fue objeto.

CPDH: «Nos ven a los ciudadanos con doble rasero»

Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), cuestionó el comportamiento policial y reiteró que no es la primera vez que los uniformados abusan de su autoridad y vulneran el derecho de los ciudadanos a expresarse y comercializar símbolos patrios.

«He señalado que existe una actitud por parte de las autoridades de gobierno de considerar a los ciudadanos con un doble rasero, nosotros vemos en los documentos oficiales un escudo (patrio) distorsionado o multicolor. Esa es una situación de violación de la Ley de Símbolos Patrios y ahí no pasa nada; en cambio a un ciudadano que está vendiendo una bandera, a la que no se le aprecia una distorsión, se le está cometiendo semejante abuso», criticó Cuevas.

Indicó que en diversos momentos la Policía ha detenido a ciudadanos solo por portar la bandera azul y blanco en sus vehículos o en la vida pública. «Con estas acciones lo que están haciendo es atemorizando a la población para que no use los Símbolos Patrios en las Fiestas Patrias de septiembre», consideró.

Agregó que los uniformados violaron los procedimientos legales al ingresar por la fuerza al negocio de la víctima sin una orden de allanamiento y por incautar un bien (las banderas) sin tener un argumento válido para hacerlo.