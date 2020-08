El joven prospecto que se inspiró en dos selecciones nacionales para explotar su talento

Un día Carlos Guardado se dio cuenta que tenía potencial para el futbol y se olvidó por completo del beisbol, el deporte que practicó hasta los 13 años en Santa Rosa del Peñón, León. Los consejos de su primer entrenador, Alexis Zepeda, reforzaron sus sueños de ser futbolista y encontró inspiración en el estilo de juego de dos seleccionados nacionales para desarrollar el talento que desconocía poseer y lo ha llevado a ser considerado uno de los jugadores jóvenes más prometedores del futbol nicaragüense.

Guardado, de 19 años, dio un gran salto a inicios de año al debutar de titular en su primera convocatoria con la Selección de Futbol ante Panamá en febrero, el mismo día que se estrenó uno de los jugadores que lo inspiró en sus inicios en el futbol, el volante Danilo Zúñiga. “Iba los estadios a verlo jugar porque me gustaba su estilo. Es un jugador muy activo, sacrificado, que corre siempre y quise tener ese estilo de juego y el de Carlos Chavarría para enfrentar a los rivales”, confiesa el leonés.

A un miembro del cuerpo técnico de la Selección le llamó la atención un muchacho flaco y alto del Juventus, que destacaba por su buena técnica y velocidad en el mano a mano. “Creo que tengo más el estilo de Chavarría, muchos me lo han dicho que me parezco mucho a él”, señala entre risas el atacante sobre los referentes futbolísticos entre el 2016 y 2018.

Conocer a Chavarría

El volante leonés compartió con Zúñiga en su última etapa con el Ferretti y durante le llegada de ambos a la Selección. “Con Danilo tengo buena comunicación, casi siempre hablo con él y yo le comenté una vez que me gustaba como jugaba, que lo miraba en las finales con el Ferretti y que siempre lo seguía porque me gustaba verlo jugar. A Chavarría nunca lo he conocido, nunca he podido topar, nunca he podido estar cerca de él, pero sería un gusto conocerle”, manifiesta Guardado.

Guardado se convirtió el único jugador joven que debutó de titular en su primera convocatoria con el seleccionador Henry Duarte, quien siempre fue exigente y tuvo mucho cuidado en dar demasiadas facilidades a los jóvenes para evitar que se agrandaran. “No he perdido el piso gracias a Dios, es una lucha a diario porque es algo que se le pide a Él siempre tener los pies en la tierra, ser humilde, buena persona dentro y fuera de la cancha, y las personas a mi alrededor, como mi mamá Anielka Valdés, un pilar para mí, hacen que eso no pase”.

El leonés no esperó llegar tan rápido a la Azul y Blanco, pero considera que ha sido por la lucha constante y sacrificio de los últimos años. “Es aquí cuando uno ve que el esfuerzo vale a pena y la fe en Dios cuenta mucho, sinceramente no llegará a ningún lugar sin Él porque ha sido tan rápido en poco tiempo, Él me da la esfuerza de poder cumplir cada uno de mis sueños mis metas”, sostiene.

Guardado piensa que no ha conseguido nada y anhela poder consolidarse con el Juventus y salir campeón. “Es el sueño de todos, llegar a los más alto del futbol, también seguir en la selección y algún día salir del país, demostrar que el nica sabe jugar bien al futbol”, afirma el volante quien trabaja gimnasio y su alimentación para conseguir el físico ideal que le permita aprovechar mejor su talento.