Cómo hizo la banda de rock Larry´s Club para lanzar su primer disco en medio de la crisis y el Covid-19

Ni la agobiante crisis económica del 2019, ni la pandemia del coronavirus detuvo a la banda de rock independiente Larry´s Club, formada por jóvenes universitarios, para producir y lanzar recientemente su primer álbum musical «Llegando Tarde».

Este disco contó con el respaldo del nicaragüense Carlos Morales en la producción. Fue grabado y mezclado en los estudios de Mosaico y La Gotera; y masterizados por Jacobo Martínez y Abbey Road en Londres.

Producir 8 canciones, de las 12 de álbum “Llegando tarde”, en medio de la pandemia fue un verdadero desafío, recuerda Morales.

Lea también: Andrea Legarreta da positivo a Covid-19. Esto es lo que se sabe

El estudio de La Gotera, se vio obligado a cerrar, porque eran días caóticos, de hospitales colapsados y habían entierros exprés por la noche.

Asimismo lo recuerda el vocalista Octavio Quiroz, compositor de los temas musicales, quien recibió apoyo de la banda: el guitarrista líder Nelson Meza, el baterista Jorge Mejía y el bajista Danilo Zelaya.



Ante tanta incertidumbre y riesgos, recuerda Quiroz fue necesario saltar obstáculos a lo largo de estos meses y grabar tomando las medidas sanitarias. Ahora es gratificante poder lanzar el disco en las redes, comenta. Para marzo pasado, recordó, se vieron obligados a suspender un concierto. Pero dieron a conocer en las redes algunos de sus temas.

Festival Chiapas Quédate en Casa

Pero no todo ha sido de incertidumbre y riesgos. El pasado 22 de agosto pudieron lanzar su disco y dar a conocer parte de sus canciones en el festival Chiapas Quédate en Casa, en el que participaron países de América Latina, México, Costa Rica y Europa.

Lea además: A 23 años de su muerte: Así fue el accidente de la princesa Diana, su funeral y deseos de conocer Nicaragua

Su música no es de protesta o de adulación al régimen. Al respecto Quiroz dice: “Si te miraras de frente no podrías reconocerte, ese es tópico principal de disco, que es como una separación interna”, dice Quiroz al referirse a canciones como “Refugiados” o «Fármacos». Sus temáticas hablan del estar encerrado, el desamor, el no de poder trascender.

Una de sus canciones “Caudal”, está dirigida a una persona de forma afectiva. Otra titulada “Good By”, habla metafóricamente del encierro, la nostalgia por regresar a la vida pasada donde por lo menos fue algo feliz, dice el músico.

Le puede interesar: Muere la actriz mexicana Cecilia Romo, después de superar el Covid-19

Este joven grupo participó el año pasado en un festival de música realizado en la Alianza Francesa, para ese entonces tenían un año tocando y nadie les abría las puertas. Un día Morales escuchó una de sus canciones “Descíframe” y decidió darles su respaldo, recuerda. Morales anteriormente dio su apoyo a la banda Garcín con su álbum “Incendio”.

Estos jóvenes ahora también han producido dos videos nuevos para promocionar su álbum. Su música se encuentra en todas las plataformas musicales: Spotify, SoundCloud; así en su sitio de YouTube y Facebook, como Larry´s Club.

La banda Larry´s Club

Para el bajista Danilo Zelaya, la banda Larry´s Club, surgió a finales del 2018 como “un medio de escape y canalizador de emociones de lo que estaban viviendo”. El resultado fueron letras nostálgicas contratadas con las melodías e instrumentalización que es “enérgica y dinámica”, y que te incitan a la reflexión e introspección.

Sobre el nombre, cuenta que en un inicio se tomó como referencia la novela de Franz Galich, «Managua Salsa City», la idea evolucionó a Larry´s Club; siendo «Larry» un personaje que capturaba ciertas características de la banda; y más digerible para el público.