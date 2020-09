Nicaragua se arriesga a quedarse con un aeropuerto «abierto, pero sin uso»

Este mes se espera que los aeropuertos de El Salvador y Guatemala retomen sus operaciones, con ello, Nicaragua corre el riesgo de ser el único país en la región con un aeropuerto abierto al que no llegan vuelos comerciales, debido a las medidas incumplibles que el régimen se niega a flexibilizar para que las aerolíneas vuelvan a volar al país.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo en la conferencia de prensa virtual de este miércoles, que se espera que el aeropuerto de San Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, reabra este 4 de septiembre y el de Guatemala, Aeropuerto Internacional La Aurora, el 18 de este mes. Si esto es así, “vamos a quedarnos, Nicaragua, como el único país con un aeropuerto abierto, pero sin uso”, expresó.

Desde el 14 de julio que el régimen orteguista anunció que el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino retomaba sus operaciones hasta la fecha, solo ha recibido vuelos chárter.

Este martes se conoció que ninguna aerolínea viajará a Nicaragua en septiembre, y de forma tentativa, su llegada la han prorrogado hasta octubre. Las tres empresas de vuelo que pensaban retomar sus operaciones en el país durante este mes, decidieron esperar un mes más. Mientras, el gobierno de Daniel Ortega no cede ante los requisitos establecidos para que las aerolíneas operen nuevamente.

De las normas más cuestionadas se destaca que la tripulación presente su prueba de Covid-19 al ingresar al país, incluso, si no saldrá del aeropuerto. También han solicitado que las empresas de vuelo envíen la lista de sus pasajeros con 72 horas de antelación, lo que no es posible porque no corresponde con la naturaleza del trabajo de las aerolíneas.

Piden nacionalizar vuelos centroamericanos

Por otra parte, Aguerri explicó que el Cosep participó el jueves pasado en una reunión con el secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo, en la que se abordó la necesidad de la integración de la región con la participación del sector privado. De hecho, se está trabajando en un plan de reactivación económica, social y medioambiental, dijo.

En el encuentro, tomando en consideración la actual situación de pandemia, solicitaron que los vuelos dentro de Centroamérica puedan ser considerados nacionales, esto facilitaría que sean más baratos, eficientes y que de alguna manera, “sí podamos realmente hablar de integrar la integración”, expresó el líder gremial.

“Le hemos pedido al Secretario -Vinicio Cerezo- la necesidad de trabajar protocolos sanitarios y facilitar la movilización de pasajeros en Centroamérica para hacer de la región, una región, prácticamente de vuelos internos”, dijo Aguerri.

Esta propuesta forma parte de un conjunto de medidas que tienen que acompañar el corredor logístico que se está impulsando en la región, expresó Aguerri, quien también destacó la importancia del comercio intrarregional para la recuperación económica del Istmo. Cabe mencionar que el 31 por ciento de las exportaciones de la región se destinan a Centroamérica y el 14 por ciento de las importaciones provienen del Istmo.